PDK vê carê bi dirûşmeyek hêja di bin navê hevkarî, hevsengî û lihevkirin de, bi vîzyonek û planek serketî xal bi xal li ser rojeva xwe dixebite.
Heyat Mecîd
Hilbijartin bingehê demokrasiyê ne, û di vê pêvajoya demokratîk de, derfet ji welatiyan re tê dayîn ku mafên xwe bi kar bînin. Mafê dengdanê di pergala demokratîk de ji bo her kesekî ku mafê dengdanê heye, bêyî ti sînorkirin an cudakarî, hemî welatiyan digire nav xwe.
Piraniya dewletan li ser prensîbên hilbijartinên giştî dixebitin, da ku her welatiyek mafê tevahî hebe ku bêyî sînorkirin beşdarî hilbijartinan bibe. Demokrasî bê hilbijartin bê wate ye. Hikûmetek demokratîk divê rêzê li îradeya welatiyan bigire û beşdarî avakirina hikûmetê bibe. Hilbijartin hewceyê atmosferek azad û aram e da ku dengdêr bikaribin hilbijartina baştirîn cureyî bikin.
Dema ku dor tê ser hilbijartinan, ew ji bo kesê vebijarkek e ku hilbijartina xwe bike û nûnerê xwe destnîşan bike, da ku nûner bikaribe di wan salan de bi rêya qanûn û lêpirsînê xizmeta welatiyan bike.
Her çend hilbijartin pêvajoyek demokratîk be jî, ew ji bo piraniya partî û saziyên siyasî pêvajoyek dijwar e ji ber rewşa aborî ya ne aram. Di heman demê de, ev rewş ji bo partiyek xwedî dîrok û şehîdan ne ewqas dijwar e, ji ber ku PDK xwe wekî xwediyê vî welatî dibîne, xwe wekî xwediyê her kesekî li Kurdistanê bi hemû deng û rengan dibîne. Xakaparêzî, fedakarî û xebata rast a Partiya Demokratîk li ser bername û planên xwe bûye sedem ku ew sal bi sal kursiyên xwe zêde bike.
Ezmûna Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) ezmûnek dirêj e ku tijî rastgoyî û reformê ye, ji ber vê yekê ciwan û mezin ji bo serkeftina wê dixebitin. Vê carê di cildek nû de bi dirûşmeyek hêja di bin navê (hevkarî, hevsengî û lihevkirin), Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi vîzyonek û planek serketî xal bi xal li ser rojeva xwe dixebite.