Öcalan daxwaza mafê hêviyê dike: “Divê ev girêk were rakirin”

Parêzerin Abdullah Öcalan, di 13ê Cotmehê de li Girava Îmraliyê bûn. Parêzerên ku bi Öcalan re hevdîtin kirin piştî hevdîtinê daxuyaniyek nivîskî weşandin.
Daxuyaniya nivîskî ya parêzerin Ocalan wiha ye:
Di 13ê Cotmeha 2025an de, em wekî parêzer li Girava Îmraliyê bi Birêz Abdullah Öcalan û muwekîlên xwe yên din re civiyan. Di vê serdanê de, me agahî li ser şert û mercên muwekîlên xwe û rewşên qanûnî yên wan gotubêj kirin. Em dixwazin vê derfetê bikar bînin da ku raman û nirxandinên Birêz Öcalan li ser avakirina aştiyê bi raya giştî re parve bikin.
Di hevdîtinê de, rewşa hiqûqî ya Birêz Öcalan di çarçoveya biryara Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê ya li ser mafê hêviyê de mijarek girîng û pêşîn a nîqaşê bû. Wekî ku tê zanîn, Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê piştî rûniştina xwe ya dawî ya di 15-17ê Îlonê de banga xwe ya ji bo Tirkiyeyê dubare kir, û daxwaza çareseriyek qanûnî ji bo mafê hêviyê li gorî biryara DMMEyê kir.
Li hember vê pêşketinê, Birêz Öcalan girîngiya girîng û xwezaya bingehîn a prensîba hêviyê tekez kir. Ocalan got : “Prensîba hêviyê gavek e ku divê dewlet bavêje. Divê vê girêkê ji holê rake. Ev mijarek e ku bandorê li bi hezaran kesan dike. Bêyî ku perspektîfa we çi be, divê were rakirin. Divê ev ji perspektîfek qanûnî ve were kirin. Siyaset û edalet her du jî vê yekê hewce dikin.” Wî tekez li ser pêwîstiya serweriya hiqûqê kir.
Di pêwendiya bi banga 27ê Sibatê ya ji bo Aştî û Civaka Demokratîk de, wî diyar kir ku çawa bawerî û mezheb divê xwe bi azadî îfade bikin, mafê her kesî heye ku neteweya xwe îfade bike û bi azadî bijî. Wî diyar kir ku divê Kurd bi tevahî di nav qanûnê de cih bigirin. Wî rave kir ku heta niha, mafên Kurdan hatibûn paşguh kirin û ji qanûnê hatibûn derxistin, lê îro, divê qanûnek entegrasyona demokratîk were damezrandin.
Tê zanîn ku Birêz Öcalan diyar kiriye ku rastiya bingehîn a di bin pirsgirêkên civakî û siyasî de newekheviya jinan li hember mêran e. Wî rave kir ku çareseriya vê newekheviyê bi riya ramana sosyalîst û pratîkek jiyanê ya ku piştgirîya rizgariya jinan dike mimkun e. Wî diyar kir ku ew lêkolînên Jineolojiyê bi balkêşî dişopîne û nirxek mezin dide wan, û silavên xwe yên taybetî ji hemî jin û girtiyên di girtîgehê de re şand.
Wî kesên ku dixwazin wî fêm bikin vexwend ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk a ku em dijîn kûrtir bikin û beşdarî vê pêvajoyê bibin. Wî girîngiya xebata ji bo azadiyê di warê pêşxistin û pratîkkirina pêvajoyê de anî ziman.
MAFÊ HÊVÎYÊ ÇI YE?
Mafê hêviyê mafê girtiyekî ku cezayê wî/wê yê girankirî yê hetahetayê lê hatiye birîn jî dihewîne ku piştî demek diyarkirî cezayê wî/wê ji nû ve were nirxandin û pêvajoyek rehabîlîtasyonê derbas bike. Ev maf potansiyela girtiyê ji bo vegera civakê piştî demek diyarkirî dinirxîne.
Di 18ê Adara 2014an de, Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) biryar da ku cezayê girankirî yê Öcalan bêyî mafê berdana şertî li dijî Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) ye, li ser bingeha prensîba mafê hêviyê. Daxwaz ji Tirkiyeyê kir ku rêziknameyên li ser vê mijarê bicîh bîne.