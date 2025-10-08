Serok Nêçîrvan Barzanî bi birêz Seyîd Emar El-Hekîm re civiya

Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê, pêşwaziya birêz Seyîd Emar El-Hekîm, Serokê Tevgera Hîkmeya Niştimanî ya Iraqê û şandeke pêre kir.
Di civînê de, rewşa giştî ya Iraq û Herêma Kurdistanê, pêvajoya siyasiya li welat, têkiliyên Hewlêr û Bexdayê, hilbijartinên dahatû yên Encûmena Nûneran a Iraqê û rewşa herêmê hatin nirxandin.
Herdu aliyan tekezî li ser girîngiya çareserkirina pirsgirêkên Iraqê, bi taybetî pirsgirêkên Hewlêr û Bexdayê, û lihevhatin û hevkariya di navbera aliyên siyasî û pêkhateyan, ji bo rûbirûbûna astengiyan û parastina aramî û ewlehiya welat kirin.