Efsana Barzanî

Ji bo nasandina pirtûka Bube Eser ya bi navê Rêbaz ji bo zimanê Tirkî hatiye wergerandin.Di derbarê wegera pîrtûkê de, ji bo nasandina pirtûkê nivîskarê Eser daxûyaniyek ji bo malpera me rêkiriye. Daxûyaniya Eser bi vî awayîya:
Berhema min ya bi navê RÊBAZ, hêja Diyar Kurdî li ser daxwaza ciwanên Kurd ku“
nikarin bi kurdî bixwînin, wergerandiye zimanê tirkî. Weşanxaneya Akedemiya Zîlan jî
diweşîne. Spas bo wan. Niha di çapê de ye.
Ev berhema delal di nêzde dighêje berdestên we. Bi hêviya xwendineke xweş, geş û
têgihiştineke baş.
RÊBAZ di rojê 18/26-10-2025an li pêşengeha pirtûkan ya Diyarbekirê ye. Herin
bistînin û bê RÊBAZ nemînin
Telefona xwestinê: 0090530 562 96 67