Sêgoşeya hevparî, hevsengî, lihevkirin…!

Dilşad Mistefa Wasanî
Piştî hilweşîna rejîma Baasê di sala 2003an de, Iraq bi pêvajoyeke aloz a ji nû ve avakirina dewletê re rû bi rû ma. Di vê pêvajoyê de, sê têgehên sereke yên “hevkarî, hevsengî û lihevkirin” bûn prensîbeke nefermî lê girîng a pergala siyasî ya nû. Ev sê têgeh, ku di destpêkê de wekî garantiyek ji bo civakên sereke yên Iraqê (kurd, şîe, sunî) hatibûn armanc kirin, bûne stûnên pevçûneke kûr a siyasî û rewşenbîrî.
Kurd, wekî civateke sereke ku xwedî dîrokeke xwînî bi dewleta Iraqê re ye, bi van prensîban ve girêdayî ne, di heman demê de gelek hêzên şîe ji wan guman dikin û astengî li pêşiya pêkanîna wan a ku ew diafirînin digirin. Ev gotar hewl dide ku bersiva pirsên bingehîn bide ka çima ev têgeh ji bo Kurdan girîng in. Çima aliyê din li dijî wê derdikeve? Paşeroja Iraqê bêyî van prensîban dê ber bi kûve herê.
Çima Kurd girîngiyê didin hevkarî, hevsengî û lihevkirinê?
Israra Kurdan li ser vê sêgoşeyê ji çend sedemên dîrokî, siyasî û destûrî derdikeve. Ev ne tenê sloganeke siyasî ye, lê stratejiyeke ji bo mayîndekirin û parastina destkeftiyan e.
* Tirsa ji dîroka zilmê: Dîroka têkiliyên Kurdan bi dewleta Iraqê re tijî zilm, Enfal, êrîşên kîmyewî û siyaseta jêbirina nasnameyê ye. Kurd ditirsin ku hikûmeteke navendî ya bihêz dîsa mafên wan bi hinceta “piraniya demokratîk” binpê bike. Wekî ku Peter Galbraith destnîşan dike, piştî sala 2003an Kurd li “garantiyek rastîn” digeriyan ku dîroka xwînî dubare nebe. Hevkarî û lihevkirin garantiya wê bûn ku desthilatdarî nekeve destê tenê yek civatekê.
* Parastina mafên destûrî: Destûra bingehîn a 2005an, ku bi lihevkirinek mezin di navbera civakan de ji nû ve hate nivîsandin, Iraqek federal, demokratîk û pir-civakî nas kir. Lê destûra bingehîn bêyî ruhê pêkanînê tenê komek nivîsên bêqîmet e. Ji bo Kurdan, hevkarî tê wateya beşdariya rastîn di biryarên siyasî, ewlehî û aborî yên welêt de; Hevsengî tê wateya belavkirina dadperwer a meqamên sivîl û ewlehî di navbera civakan de, da ku pêşî li monopola desthilatdariyê were girtin; Lihevkirin tê wateya ku biryarên biryardar divê bi razîbûna hemî aliyan werin dayîn, ne ji hêla piraniyek an hindikahiyek di parlamentoyê de. Bêyî van, madeyên wekî maddeya 140, mafên Herêma Kurdistanê yên li ser budçeyê, petrol û meqamê Pêşmerge, dikarin bi hêsanî ji bo îradeya piraniyê werin qurbanîkirin.
* Pêşîgirtina li dîktatoriya piraniyê: Tiştê ku Kurd jê ditirsin, guhertina dîktatoriya takekesî ya rejîma Saddam bi dîktatoriyeke piraniyê ya avahîsaziyê ye. Li welatekî pir-etnîkî û pir-olî wekî Iraqê, ku baweriya di navbera civakan de pir kêm e, bikaranîna prensîbeke sade ya “piraniyê û hindikahiyê” dê civak û hindikahiyên din marjînalîze bike û rewatiya yekalî biafirîne.