Roja Xwendina Wêjeya Kurdî û Samî

Li Diasporayê

Doktoremend Maruf YILMAZ

Roj: şemî

Demjimêr: 15: 00

Wext: 11ê Gulana 2024an

Cih: Yekitiya nivîskarên Swêdê, Drottninggatan 88 B, Stockholm

Xwendina beşeka romanê ya Firat Cewerî bi hunereka estetîk, zimanekî afirîner, xeyal û avakariyê ve girêdayî bû. Firat Cewerî pir xweş lihev anî û xwendina wî ya beşek jı romana wî, hêjahiyeka nû afirand û bû dîrok.

Wêjeya Kurdî û Samî

Roja xwendina wêjeya kurdî û samî li lokala Yekitiya Nivîskarên Swêdê hat lidarxistin.11ê Gulanê Yekitiya nivîskarên Swêdê bi hevkariya Tjàllegoahte´yê li avahiya xwe Drottningggatan 88 B rojeka xwendina edebiyatê li dar xist û ez bixwe jî beşdar bûm. Xwendina edebiyatê bi kurmancî, zimanê samî (bi samîya bakur û başur), swêdî û îngilzî hatin pêşkêşkirin. Yekitiya nivîskarên Swêdê, sazîyeka pirzimanî, pirçandî, pirolî û li ba wê hemû ziman wek hev bi qîmet in. Yekitiya nivîskarên Swêdê ji Firat Cewerî re telefonê vekir û jê xwest ku ew rojeka edebiyatê li dar bixe. Bersîva Firat Cewerî erêyî bû û wî pişt re daxwaza Yekitiya nivîskarên Swêdê bi cih anî û vê çalakiya wisan li dar xist. Sê nivîskarên kurd, du jin û mêrek bi fermî beşdarî vê çalakiyê bûn. Yek ji wan sê nivîskaran Firat Cewerî bû û ew bixwe gotûbêjkarê çalakiyê bû. Nivîskarên Samî sê kes bûn, du mêr û jinek beşdar bûn. Hersê nivîskar Nils-Henrik Sikku, Johan Sandberg Mcguinne û Anne Wuolab bûn. Ji bilî van hersêyan Erik Lindman Mata jî wek wergêrê zimanê swêdî beşdar bû û bi swêdî helbestan xwend.





Firat Cewerî behsa rewşa kurdan, destpêka nivîskariya xwe û wêjeya kurdî kir. Firat Cewerî beşek ji romana xwe ”Ez ê yekî bikujim” bi kurdî xwend û got: ”Ez ê yekî bikujim, lê yekî nekujim…” Romana wî ez ê yekî bikujim wergeryaye zimanên swêdî, îtalî, tirkî, farisî û zaravayê soranî. Ez ê yekî bikujim qerektera sereke ya romana Firat Cewerî ye. Lehengê sereke yê romanê 15 salî li bajarê xwe li zîndanê razabû. Gava ku lehengê sereke yê romanê sibê zû demjimêr 06: 13 deqîqe ji xewneka qaosî şiyar dibe. Laşê wî giran bû, herderê wî dişîya, betaniya tenik a lehengê sereke yê romanê avêtibû ser xwe, lê şemitî ser erdê, bê betanî jî, ew di xwêdanê de mabû û ew xwêdana ku hemû laşê wî şil kiribû, hem bermayina xewna wî, hem jî nîşana gerdûna rojê bû. Lehengê sereke yê romanê xewna wî, lê gava hê jî li ser textê dirêj kiriye û di xwe de nabîne rabe, ew nizane û ji hev dernaxe ya wî dît xewn e ne xeyal e. Tê bîra wî, ew bi şev gelek caran ji xewn radibû, ji nav nivînan dûr dikete, tevê xirûcirên bajar dibûn, gava ku lehengê sereke yê romanê çavên xwe vedikir, wî dît ku ew di nav nivînan de ye, ew xwe diqulibîne vî alî û wî alî. Wî di xewnê de tiştek dikir, ku ew nikare niha bi nav bike, kîngê ji nav nivînan radibû, diçû li çaketê xwe dinihêre, ka ew kirina wî rast e yan na, ew jî nîşanek e ku du dilopên xwînê ku di binê çaketê de li pişkova herî jorê ketine, herikîne jêrê lê ne gihîştine pişkova herî jêrê…”

Johan Sandberg Mcguinne, Nils-Henrik Sikku û Anne Wuolab

Hersê nivîskarên Samî di derberê edebiyata Samî de agahdariyên baş dan me. Yek ji nivîskarê beşdar ê samî Nils-Henrik Sikku bû. Ew nivîskar, wergêr û rojnamevan e. Yê din Johan Sandberg Mcguinne bû; nivîskar, mamoste, wergêr, xebatkarê çandê, jojker, henekker û nivîskarekî samî yê Başur û Galika Skottlandî ye. Wî wek helbestvan dest bi nivîskariyê kir û herî zêde di mijara mîrasa dagirkirinê de ew digel gelê xwe wek samî dijî û herweha têkiliya xwe bi çandên cûda re heye. Ji sala 2018an vir ve, Johan Sandberg Mcguinne serokê Bago Çalliid siebrie, komeleya nivîskarên samî ye. Di pirtûkên wî de bi taybetî raman û wergerên Sofia Jannok û Marja Helena Fjellheim Mortensso hene. Li gorî wî mirov dikare bi rêya xem û şadiyê di navbera mirovan de girêdanan çêbike û bi jojkenê samî dikarin nasname û zimanê xwe xurtir bikin. Lê zêdetir behsa dagerkirinê, êş, xemgîn, bextreşî, xembarî, ne qanûnî, bela, derd/kul, xem, jan, qehirî û bindestiyê dike. Heke mirov rewşa gelê kurd û gelê samî bide ber hev, hingê mirov dibîne ku Samî li bihuştê dijîn û Kurd li dohejê dijîn, lê samî dixwazin bihuştê baştirîn bikin. 30 mîlyon kurd li Tirkiyê ji mafên xwe bêpar in. Ev ne normal e. Li Swêdê pênc kêmnetewe hene û yek ji wan neteweya samî ye. Samî kêmneteweya xwecih a Swêdê ye û xwedî statûya kevnargel e. Swêdî û samî hevparê dewleta Swêdê ne. Lê statûya gelê kurd wek gelê xwecih li Tirkiyê nehatiye pejirandin an tune ye û ev tunebûn, qanûna ”Neteweyên Yekbûyî” binpê dike.

Rojeka edebiyatê ya pirzimanî û armanca çalakiyê

Rojeka edebiyatê ya pirzimanî, navberçandî /”înterkulturî”, pirolî û pirçandî bû. Axaftina Firat Cewerî, nivîskarên samî Nils-Henrik Sikku, Johan Sandberg Mcguinne û axaftina nivîskara kurd Fatma Savcî wek hemûyan bi hunerên edebiyatê yên estetîkê ve girêdayî bû. Lokala Yekitiya nivîskarên Swêdê bi hunerên Firat Cewerî û Johan Sandberg Mcguinne yên estetîk ve hatibû xemilandin. Herdu nivîskar bi afirandina xemilandinên xwe dixwazin xwebigihînin derveyî xweya xwe ya dûnyayî, bi rastîyekê ji bilî rastiya xwe ya xwezayî re bigihêjin têkiliyê. Di nav gelên kevnar de hunerên xemilandî bi gelemperî bi ayînên olî ve zêdetir girêdayî ne. Di ola Kurdên Êzidî de Melek Tawis sembol e. Tawus xwedî hunereke xwezayî ye û xweşik e. Perrên dûvikê hilbijartina zayendî ne, bedewiya perran, bedewiya tawusê ya şevê, tawus sembola nûvekirinê ye.

Charles Darwin bi guman bû ku heywan dikarin xwedan jêhatîbûnek estetîk bin û ez digel dîtina wî me.

Yek ji armanca Firat Cewerî û Johan Sandberg Mcguinne ya afirandina hunerê ragihandina peyamekê ye. Hunermend û temaşevanên herduyan bala xwe didan ser peyvmendî, hunerpeyv, vegotin û hunerên avakariyê edebiyatê yên Firat Cewerî û Johan Sandberg Mcguinne´yî. Nivîskara wêjeya Samî Anne Wuolab, mamosteya zimanê zikmakî û rojnamevan e. Ew edîtora kovara Gaba´yê ye û wê xelata edebiyatê wer girtîye; berhemên wê yên din de helbest, çîrok û gotar in. Anne Wuolab seroka komeleya Samî ye û ew bi rêya digîtalê beşdar bû.

Armanca çalakiya rojeka edebiyatê ya xwendina helbest û poesîya Kurdî û Samî ew e ku samî wek kurdan, welatê wan di nav çar dewletên cûda de hatiye perçekirin û qedera wan û kurdan dişûbe hev. Formên hunerî yên cûda hene wek mînak wêje/poesî/helbest, şano, opera, muzîk, govend (dans), mîmarî, peyker… Huner çi ye? Temaşevan bersivê dide. Nivîskarê herî piralî yê Swêdê Carl Jonas Love Almqvist e û ew bixwe ji elîta neteweyî ya civakê bû. Jîyana wî bi çanda qesra qiral Gustaf Wasa´yê ve watedar e. Di helbesta hemdem de estetîk û siyaset dikarin bibin yek, lê ne ”monoîdeolojî”… Ji bo kurdan helbest û siyaset bi hev ve girêdayî ne. Helbest an poesî şeweyeka hunerî ye, awayê vegotin û bandorê ye. Di vê serdema nûjen de hunera danîna formên hunerî yên cihêreng di navbera wêje, muzîk û opeayê de girîng e.

Carl Larsson hunermendê navdar ê Swêdê ye û Leonardo da Vincî hunermendê cîhanê yê navdartirîn e. Nivîskarê kurd ên hundirîn, yên yekalî di hunera edebiyatê de tune ne, ji ber ku huner piralî ye û nivîskarên hundirîn ên siyasî bi wateya nûjen nikare wêjeya cîhanê biafirînin. Lê ew dikarin bi rêya partiyên siyasî bikevin rojevê, mirov bi kesên din mezin nabe, divê mirov bixwe mezin be.

Kolonyalîzm û edebiyata kurdî

Firat Cewerî nivîskar, edîtor, wergêr û yek ji avakarê edebiyata nûjen e. Ji bo bikaribe bi azad û serbest binivîse, di sala 1980î de li Tirkiyê dijîya, ji ber ku kurdî li wir qedexe bû, berê xwe da Ewropayê û li Swêdê bi cih bû. Nivîskar û helbestvana kurd Fatma Avcî jî beşdar bû. Ji bo Firat Cewerî û Fatma Avcî kurd û kurdeyatî li Tirkiyê herî dijwar bû û wan jî wê dixwst. Dilşa Yûsûf wek nivîskar û helbestvan beşdar bû. Wê di sala 2002 de dest bi nivîskariyê kir û çend pirtûkên wê çap bûne. Di wêjeya kurdî ya serdema me de nirxên estetîk pir girîng e. Hestiya şadê, kêfê û pejirandina kêmasiyên xwe. Estetîk ew e ku mirov di felsefe, huner û edebiyatê de têgihîştîbe. Estetîk zanîna têgihîştî û doktrîna bedewiyê ye. Volkelt Johannes fîlozof û estetîknasekî alman e. Ew di bin bandora Hegel û Schopenhauer de maye. Li gorî min estetîk zanîna lêhayî, têgihîştina nivîskarî/nivîskarê û zanîna aqilê wî/wê ye. Estetîk li ser bedewî, aheng û tiştê ku bala hestên me dikişîne ye.

Kolonyalîzm, hewldana dagirkirin, zeftkirin, kontrolkirin û îstîsmarkirina herêmên din ên li derveyî axa dewleta xwe ye. Lê ji bilî wê zimanê gelê bindest qedexe dike. Qetlîama zimanê kurdî, jenosîda ziman, qedexekirina ziman, sansûra edebî û qedexekirina kevneşopiyan, bi baweriya min, li Tirkiye, Îran, Iraq û Sûriyê û li her cihê ku tirk, faris û ereb lê hene, pirsgirêkên sereke yên nasnameya kurdî ne. Nasnameya kurd, jiyan û hebûna ziman ve girêdayî ye. Parastina çand û kelepora gelê kurd pir girîng e. Siyasetmendarên kurd û tirk durîst û bêteref nîn in. Rojnamevanên kurd ji aliyê berjewendiyên siyasî, dînî û şexsî ve ne serbixwe ne, girêdayê dewletekê/siyasetekê ne. Ev cihê xemgîniyê ye.