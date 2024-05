Mitsotakis serdana Tirkiye dike

Serokwezîrê Yewnanîstanê Kiryakos Mitsotakis îro li ser vexwendina Serokomarê Tirkiye Recep Tayyîp Erdogan serdana Tirkiyeyê dike. Her du serok ku herî dawî di 7’ê Kanûnê de li Atînayê hatin cem hev, wê li Enqereyê bicivin. Hate diyarkirin ku hevdîtin wê di çarçoveya rojeveke erênî de, di çarçoveya serlêdana ‘vîzeya ekspres’ a dawî ya ji bo giravan û gavên nêzikbûnê yên bi Deklarasyona Atînayê re hatine xurtkirin, pêk were. Tê payîn ku serdana Mîtsotakis a Enqereyê di nava 6-7 saetan de biqede û tê payîn ku her du serok piştî hevdîtinên taybet û di navbera heyetan de daxuyaniyeke hevpar bidin.

Erdogan beriya serdanê di hevpeyvîna xwe ya bi çapemeniya Yewnanîstanê re wiha got: “Em wek Tirkiye û Yewnanîstanê ne tenê erdnîgariya yek, di heman demê de hêmanên hevpar ên ku gelek ji wan xwedî pîvaneke dîrokî ne. Helbet mijarên li ser hene. ku em wek hev nafikirin, lê hejmara mijarên ku em li ser li hev bikin ne hindik e.” Mîtsotakis got, “Têkiliyên Yewnanîstan-Tirkiyê tevlihev in û tijî dîrok û hestan in. “Ev ê ti carî neguhere,”

Yanî di rojeva Erdogan û Mîtsotakis de kîjan mijar hene?

Enqereyê bertek nîşanî gavên Yewnanîstanê yên têkildarî parkên deryayî yên li Egeyê dabû. Dema ku Atînayê got ku ev gav bi mijara ‘hawirdorê’ ve girêdayî ne, Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyê mijara ‘serweriya giravan’ anî rojevê. Di daxuyaniya wezaretê de hat gotin, “Em ji Yewnanîstanê pêşniyar dikin ku di çarçoveya peymanên navneteweyî de pirsgirêkên deryaya Egeyê û mijarên girêdayî statuya hin giravan û zinarên ku serweriya wan ji Yewnanîstanê re nehatiye teyitkirin pirsgirûka çêdike.Tê payîn ku Erdogan û Mitsotakis rojeva parka deryayî biaxivin.