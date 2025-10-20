Sedemên ku çima PDK hîn jî li Kurdistan û Iraqê partiya yekem e..

Wekî serokê PDKê, Mistefa Barzaniyê nemir hemû paşxaneya xwe û ezmûna xwe ya xeta neteweyî xist xizmeta PDKê, ku wekî rêya Barzaniyan tê zanîn…
Nasrat Hacî
Ez dixwazim bi kurtasî li ser yek ji kevintirîn û girîngtirîn partiyên siyasî yên Kurd biaxivim, ku qada wê ya sereke Başûrê Kurdistanê ye. Partiyek 79 salî ye ku hîn jî partiya yekem li Kurdistan û Iraqê ye.
Gelek girîng e ku meriv sedemên ku PDK piştî 79 salan hîn jî li Iraq û Kurdistanê pêşeng e nîqaş bike.
Yek ji sedemên ku PDK partiyek mezin û yekem dimîne, jidayikbûna wê ye. PDK di serdemek krîtîk de hate damezrandin, ango jidayikbûna wê xwezayî bû. Ji ber vê yekê, divê ew têkoşîna xwe di nav tevgera rizgariya Kurdistanê de bidomîne. PDK ji bo armancekî hate damezrandin û stratejiyek neteweyî hebû, ne ku dijberiya tu partiyekî bike. PDK wekî alternatîfek ji bo tu partiyek din nehat dinê û ji tu partiyek din nehat veqetandin.
• Neteweya Kurd neteweyek bindest e û Kurdistan hatiye dagirkirin. Mîna her neteweyek din, mafên wê yên taybet hene û divê heya serxwebûnê hemî mafên xwe yên neteweyî hebin.
• Welatek xwedî xakeke erdnîgarî ye ku jê re Kurdistan tê gotin û PDK wê Kurdistanê temsîl dike. Welatekî din jî xakeke erdnîgarî bi navê Kurdistan heye û ne tenê Kurd lê kêmneteweyên din jî li ser wê dijîn. PDK û serokê wê yê rehmetî Mustafa Barzani baweriya xwe bi mafên kêmneteweyan li Başûrê Kurdistanê anîne. Heta roja îro, Serok Mesûd Barzani gelek caran pêşniyar kiriye ku Deşta Nînewa wekî herêmeke xweser ji bo Xiristiyanan were damezrandin. Civakên li Başûrê Kurdistanê xwedî hemû mafên xwe yên siyasî û çandî ne.
Wekî partiyeke neteweperwer û demokratîk, dûrî îdeolojiyên teng, tevahiya neteweya Kurd, hemû ol û civakên Kurdistanê, tevî xizan, cotkar, karker, burjuvazî, esilzade, mamoste, bijîşk, profesor, zanyar û nexwendewaran, hemû li dora PDK, serokê PDK kom bûn. Bi rastî, ev ji bo partiyeke ku daxwaza rizgariya gel û azadkirina axa xwe dike, piştrastkirinek pir girîng e.
Bi gotineke din, armanca wê ya sereke parastin û pêşvebirina mafên gelê Kurd bû, nemaze di çarçoveya serxwebûna neteweyî an xweseriyê de.
Aliyê neteweyî
Aliyê neteweyî yê PDK di dîroka tevgera rizgariya Kurdistanê de roleke bingehîn lîstiye û bandorek mezin li ser belavbûna raman û nasnameya neteweyî ya Kurd li Iraq û deverên din ên Kurdistanê kiriye. Xeta neteweyî ya PDKê bandorek wisa li ser beşên din ên Kurdistanê jî kir. Di sala 1965an de, PDK a Bakur li Bakurê Kurdistanê û di sala 1957an de, Partiya Demokrat a Kurd (KDP) li Rojavayê Kurdistanê hat damezrandin.
Xalek din a ramana neteweyî ya PDKê rê û rêberiya wê ye, ku ew jî pir girîng e û vê rêyê hiştiye ku PDK heta roja îro rola xwe ya neteweyî bilîze.
Mela Mistefa Barzanî, wekî rêberekî neteweyî yê navdar ê Kurd, têkoşîna xwe ya ji bo azadiya gelê Kurd li ser mîrata malbata Barzaniyan, bi taybetî birayê wî yê mezin Şêx Ebdulselam Barzaniyê (1868-1914) ava kir. Ev mîrate ye.
Ew xeteke neteweyî ya dewlemend e ku bi serhildan û berxwedana li dijî dagirkeriyê ve girêdayî ye. Şêx Ebdulselam Barzaniyê nemir di dema Împeratoriya Osmanî de di yekbûna eşîrên Kurd de roleke girîng lîst. Şêx Ebdulselam wekî serokê yekem tê zanîn ku daxwazên neteweyî diyar kiriye. Di sala 1907an de, wî nameyek ji Osmaniyan re nivîsand û daxwaz kir ku zimanê Kurdî were bikaranîn û Kurd li herêmên xwe xwe bi xwe birêve bibin.
Mela Mistefa Barzaniyê nemir xeta neteweyî ya ku bi Şêx Ebdulselam dest pê kir û bû sembola têkoşîna Kurd domand. Paşxaneya wî ji malbata Barzaniyan e, ku bi serhildanên li dijî Osmaniyan û paşê Iraqê dest pê kir, ku bi Şoreşên Barzan ên 1932an bi dawî bû. Şoreşên Barzan ên 1943 û 1945an di dîroka Kurd de wekî sembolên berxwedan û têkoşîna ji bo azadî û rizgariyê têne bîranîn.
Wekî serokê PDKê, Mistefa Barzaniyê nemir hemû paşxaneya xwe û ezmûna xwe ya xeta neteweyî xist xizmeta PDKê, ku wekî rêya Barzaniyan tê zanîn, û bi vî awayî bingehek dewlemend ji bo têkoşîna neteweyî ya Kurd afirand. Ev mîrat hîn jî di siyaseta PDK û Herêma Kurdistanê de, ku di bin serokatiya Mesûd Barzaniyê de berdewam dike, xuya dike.
Di 12 saliya xwe de, Mistefa Barzaniyê bi îdamkirina birayê xwe Şêx Ebdulselam şahid bû, ku ev yek wî teşwîq kir ku ji bo azadiyê şer bike û qet teslîmî dagirkeran nebe.
Şoreşa Îlone
Qonaxek din a pir girîng di dîroka Kurdistanê û PDKê de Şoreşa Îloneb e ku ji hêla Mistefa Barzaniyê nemir ve tê rêvebirin.
Ev şoreş dikare wekî dibistana pêşxistina raman û hişmendiya neteweyî were binavkirin, şoreşa yekem a Kurd li seranserê Kurdistanê û ku hemî aliyên civaka Kurd û hemî ol û civakên cûda vedihewîne û ji bo heman armancê têdikoşe. Ew şoreşa yekem bû ku gihîşt armanca xwe û di sala 1970-an de hikûmeta Iraqê neçar kir ku xweseriya neteweyî bide Kurdistanê, ku ev yek bû bingeha federalîzma îroyîn li başûr. Şoreşa Îlonê her wiha ramana neteweyî li beşên din ên Kurdistanê xurt kir.
PDK her gav li qadê bûye
Xalek din a girîng di dîroka PDKê de ev e ku PDK her gav di bin serokatiya wê de li qadê bûye û qet ji bo dijminan qada têkoşînê nehiştiye. Em gotina Mistefa Barzaniyê nemir bi bîr tînin dema ku wî got: Bi serketinên xwe serbilind nebin û ji şikestinên xwe bêhêvî nebin. Wekî ku em dizanin, piştî peymana 11ê Adara 1970an, rejîma Iraqê di sala 1974an de hilweşiya û şerê 1974an dest pê kir.
Piştî têkçûna Şoreşa Îlonê, nemir Mistefa Barzaniyê nemir û beşek ji serokatiya PDKê biryar dan ku şoreşê vejînin û li dijî rejîma Iraqê şerekî çekdarî bidin destpêkirin. Barzaniyê nemir,talimat da ku Mesûd Barzanî û Îdrîs Barzaniyê nemir tevbigerin û bi kadro û Pêşmergeyan re têkilî daynin. Di 12/10/1975an de, daxuyaniyek bi sernavê: Qada rastîn a têkoşînê Kurdistan e.
Serokatiya demkî ya PDKê hate damezrandin û Şoreşa Gulanê di 26ê Gulana 1976an de dest pê kir, ku bi serhildana gelê Kurd li başûrê Kurdistanê.
Ev mînakek bû ku PDK li meydanê ma û neçû. Bo nimûne, di sala 1988an de, piştî operasyona Enfalê, xelk û Pêşmerge çûn sînorên Tirkiye û Îranê da ku xwe ji çekên kîmyewî biparêzin.
Piştî Şerê Kendavê, PDK bi partiyên din re dest bi rêvebirina Herêma Kurdistanê kir. Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Parlamento.
PDK, bi serokatiya Mesûd Barzanî, di vê pêvajoyê de roleke sereke lîst, nemaze di ragihandina pergala federal û avakirina saziyên siyasî, aborî û leşkerî li Herêma Kurdistanê.
Referandûma serxwebûnê
Yek ji mînakên herî berbiçav ên aliyê neteweyî yê PDKê referandûma serxwebûnê ya 25ê Îlonê bû. PDK, bi serokatiya Mesûd Barzanî, referandûmê wekî gaveke dîrokî ji bo diyarkirina çarenûsa gelê Kurd dît.
Di referandûmê de, %92ê dengdêran piştgirî dan serxwebûnê, ku ev nîşana daxwaza neteweyî ya xurt a gelê Kurd bû.
Encam:
• Îro, tevî hemû alozî û astengiyan, ji bo parastina xeta neteweyî û parastina nasnameya gelê Kurd ronahiyek heye
• PDK xwe li gorî rewşa herêmî û cîhanî nû kiriye û armancên xwe ji nenavendîbûn, otonomî û federalîzmê bigire heta referandûma serxwebûnê destnîşan kiriye.
• PDK xwe wekî partiyek laîk û demokratîk pênase dike, lê giraniya wê ji îdeolojiyek hişk bêtir li ser netewetiyê ye. Her çend PDK xwe laîk dibîne jî, ew di civatek kevneperest de dixebite û carinan nêzîkatiyên muhafezekar nîşan dide, nemaze li ser mijarên civakî ku piştgiriya civaka Kurd winda nakin.
• Di bernameya xwe ya siyasî de, PDK giraniyê dide prensîbên neteweperestiya Kurd, demokrasiyê, mafên hemî civakan, edaleta civakî û mafên takekesî. Ji destpêkê ve, PDK têkoşîna xwe li ser bingeha yekîtî û azadiya gelê Kurd ava kiriye, ku armanca wan a bingehîn bidestxistina mafên neteweyî yên Kurd e.
• PDK her gav li qadê bûye û qet ji bo dijminan qada têkoşînê nehiştiye.
• PDK her gav tekezî li ser yekîtiya neteweyî ya Kurd kiriye û wê wekî projeyek neteweyî dibîne. PDK hewl dide ku li ser bingeha nasnameya neteweyî û berjewendiyên hevpar yekîtiya Kurdan ava bike.
• PDK xwe wekî nûnerê doza neteweyî ya Kurd dibîne, nemaze li Başûrê Kurdistanê. Bernameya wê li ser parastina nasname, ziman, çand û dîroka Kurd hatiye avakirin. Ev yek wê ji partiyên îdeolojîk cuda dike.