Mesrûr Barzanî û Nûnerê Sekreterê Giştî yê NY civiyan

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî û Nûnerê Taybet ê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekgirtî li Iraqê Mihemed Hessan tekezî li ser girîngiya parastin û dabînkirina mafên destûrî û şayisteyên darayî yên xelkê Kurdistanê û rêzgirtina li qewareya federal a Herêma Kurdistanê kirin.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro 2ê Îlona pêşwazî li Nûnerê Taybet ê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekgirtî li Iraqê û Serokê Nûneratiya Neteweyên Yekgirtî ji bo Alîkariya Iraqê (UNAMI) Mihemed Hessan kir.
Di hevdîtinê de, derbarê pêşhat û geşedanên dawî yên li Herêma Kurdistanê û rewşa giştî ya Iraq û navçeyê de gotûbêj hat kirin.
Mijareke serekî ya civînê, tekezkirina li ser girîngiya parastin û dabînkirina mafên destûrî û şayisteyên darayî yên xelkê Kurdistanê û rêzgirtina li qewareya federal a Herêma Kurdistanê bû.