Erdogan:Kî vê pêvajoyê têk bide dê berdêla wê bide.

Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan, piştî serdana xwe ya Çînê di balafirê de ji rojnamevanan re axivî û got, “Kî vê pêvajoyê têk bide dê berdêla wê bide.”
Rojnemevana di derbarê siyaseta tevahî ya Tirkiyê de pirs ji Erdogan kirin. Rojnemevanekî ev pirs kir:
PIRS: Gotinên we yên “Kesên ku berê xwe bidin Enqere û Şamê dê bi ser bikevin, lê yên ku Qibla xwe winda bikin û li patronên nû bigerin dê winda bikin” di Îsraîlê de nerehetiyek mezin çêkiriye. Wan daxuyaniyên ku we û Tirkiyeyê hedef digirin dane. Gelo Îsraîl hewl dide ku bi avêtina gavan bi rêya YPG-ê li Sûriyeyê pêvajoya hevgirtina neteweyî û biratiya berdewam a li Tirkiyeyê sabote bike? Gelo Îsraîl bû ku tevî peymanê rê li ber tevlîbûna YPGê ya artêşa Sûriyeyê girt?
Bersiva Erdogan: Em li cîranê xwe Sûriyeyê refah û aştiyek mayînde dixwazin, û em yekîtî û hevgirtinê girîng dibînin. Bûyerên dawî nîşan dan ku bêaramiya li Sûriyeyê herî zêde bandora xwe li me dike. Divê em vê yekê baş bizanin. Em ê çavên xwe ji kesên ku dixwazin li axa Sûriyeyê bêaramiyê biafirînin negirin, û hikûmeta Şamê jî razî nabe. Em dixwazin Sûriye, bi hemû rengên xwe, yekgirtî be û welê bimîne. Serokkomarê Sûriyeyê Ehmed Şera û rêveberiya wî nêrînên me parve dikin. Lê wekî li hemû herêmên ku şerekî ewqas dirêj derbas kirine, gelek, gelek kes hene ku dixwazin li Sûriyeyê kaosê biçînin. Em dizanin ew kî ne. Ji ber vê yekê, em ê Sûriyeyê bernadin. Em ê her tim li kêleka wan bin. Bi îzna Xwedê, kes nikare rê li ber serhildana Sûriyeyê bigire. Serleşkerên ku ji kaosê sûd werdigirin, vê carê dê winda bikin. Gelê Sûriyeyê, bi hemû beşên xwe, çi Ereb, Kurd, Tirkmen, Elewî, Sunnî, an Xiristiyan, dê bi ser bikeve. Ez dixwazim vê yekê pir eşkere bikim: Her kesê ku hewl bide vê pêvajoyê têk bide, dê bedela wê bide. Kurd, li ku derê bijîn, xwişk û birayên me ne. Kes nikare me ji hev cuda bike. Kes nikare biratiya me ya herheyî re kemînê deyne. Em bi biryarin. Çawa ku goşt ji hestiyê nayê veqetandin, biratiya me jî nayê veqetandin. Ger em bi pêşbînî, aqilmendî û aqilê selîm tevbigerin, her pirsgirêk dikare were çareser kirin. Lê bêyî niyeta baş, pirsgirêkên herî hêsan jî dikarin bikevin rewşek bê çareseriyê de. Em alîgirê xurtkirina jîngeha aştî û aramiyê ne, û em ê ji bo vê yekê xebata xwe bidomînin.
PIRS: Piştî biryara hilweşandin û bêçekkirina rêxistina terorîst a PKKê, komîsyona parlementoyê ya ku di çarçoveya pêvajoya “Tirkiyeya Bê Terorîzm” de hatiye damezrandin, dê pêşî çi gavên berbiçav bavêje? Li ser vê mijarê hin nîqaş hene. Gelo komîsyon dê rêziknameyên qanûnî jî di nav xwe de bigire? Di qonaxa yekem de hêviyên we çi ne?
BERSIV: Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê, ku di nava Meclîsa Mezin a Neteweyî ya Tirkiyeyê de hatiye damezrandin, bi beşdariyeke berfireh xebatên xwe didomîne. Min bi Serokê me, Numan Kurtulmuş, re li ser xebatên komîsyonê bi telefonê axivî. Me bi dilsozî ev pêvajo gihandine qonaxekî. Ew ê bi heman biryardariyê di pêşerojê de jî berdewam bikin. Ez bawer dikim ku, di dawiyê de, Tirkiye dê pirsgirêkek 40 salî ji holê rake û bi yekîtî û yekgirtî ber bi pêşerojê ve bimeşe. Di mijareke wiha ya têkildarî pêşeroja Tirkiyeyê de, ya baş ewe ku, meriv ne li ser gotegotan, lê li ser daxuyaniyên ku bi ciddiyeta dewletê hatine kirin bisekine. Me hem nexşerêya xwe û hem jî armanca xwe bi zelalî diyar kiriye. Çavkaniyên ku ji bo têkoşîna li dijî terorê hatine veqetandin, êdî dê ber bi pêşkeftin, hilberîn, veberhênan û kar ve werin rêkirin. Serketîyên Tirkiyeyek bê teror dê hemî Tirkiye bin, û serketîyên herêmek bê teror dê hemî gelên bira yên li herêma me bin.