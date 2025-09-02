Serok Nêçîrvan Barzanî pêşwaziya Nûnerê Taybet ê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî kir

Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê, ligel birêz Mihemed El Hessan, Nûnerê Taybet ê Sekreterê Giştî û Serokê Tîma Neteweyên Yekbûyî li Iraqê (UNAMI) re civiya.
Di civînê de, pêvajoya siyasî û rewşa giştî ya Iraq û Herêma Kurdistanê, peywendiyên Hewlêr û Bexdayê û hewldan û gotûbêjên wan yên ji bo çareserkirina pirsgirêkên di navbera wan de hatin gotûbêjkirin.
Herdu aliyan tekezî li ser giringiya çareserkirina pirsgirêkên Hewlêr û Bexdayê bi rêya gotûbêj û lihevkirinê kirin. Her wiha hevra bûn ku çareserkirina pirsgirêkan li Iraqê, xizmeta parastina aramî û ewlehiya welat û pêşketina wê dike.
Pêşhatên dawîn ên Rojhilata Navîn, mijareke din a civînê bû.