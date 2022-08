Kêm kes ji Selman Ruşdî fêm kirine!

Selman Ruşdî tenê bi weşandina romana xwe ya Ayetên Şeytanî ku bi sedhezaran kesên nîvxwendewar û nexwende têgihîştin ku li dijî Îslamê hatiye nivîsandin, weke kesayetekî dijberê Îslamê di cîhana Îslamê de hat nasandin.

Çîroka beytên xerab vedigere berê û berî romanê. Rushdie, yekem romana xwe Zarokên Nîvê Şevê weşand, ku tê de behsa şeva jidayikbûna xwe li bajarê mezin Mumbai dike, ku bi Roja Serxwebûna Hindistanê re hevdem bû. Di romanê de Ruşdî êrîşeke xurt li Indira Gandî, serokwezîra Hindistanê ya salên 1970 û 1980an dike. Roman li Hindistanê qedexe bû, lê li Pakistan û Îranê xwedî bazareke baş bû.

Piştî vê yekê, wî Sharm çap kir, ku êrîşî civaka Pakistanî dike, di heman demê de dêûbavên wî bi tenê ji ber ku misilman bûn neçar bûn ku Hindistanê biterikînin û bibin Pakistanî. Di romanê de Zulfiqar Alî Bhutto û keça wî kirine lehengên bûyeran. Wî ji Seroka wê demê Benazîr Bhutto re jî digot jina lingê hesin. Roman li Pakistanê qedexe bû, lê li Hindistan û Îranê xwedî bazareke baş bû. Piştî vê yekê jî Selman Ruşdî li Îranê xelata baştirîn pirtûka werger a salê wergirt.

Piştî van her du romanan, Ayetên Şeytanî di sala 1988an de hat çapkirin. Piştî Hindistan û Pakistanê, dê kîjan welat be? Roman qala du lehengên navdar ên Bollywoodê dike ku rola gelek xwedayên Hindî lîstine. Di gera Îngilîstanê de her du leheng balafira xwe li Londonê dixin, lê namirin. Dûv re ew di nav pirsgirêkên domdar ên ofîsa koçberiyê de têne girtin, û li vir hemî bûyerên din ên romanê dest pê dikin.

Sernavê romanê bi xwe, Ayetên Şeytanî, behsa bûyereke taybet a misilmanbûna Îmam Omer dike û giliya wî li ser ayeteke pesnê pûtên Kabeyê dike. Pêxemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda lê bin] got: «Ev şeytan e, ku ev ayet bi şiklê Cebraîl ji min re aniye. Di pirtûkên îslamî yên kevn de behsa vê yekê hatiye kirin û hemû mela jî pê dizanin.

Xweşbextane rojnama Keyhan a Tehranê wergera farisî ya vê romanê bi rêzenivîsek bê sansûr çap kir, ji ber ku rayedarên Îranê ji her du romanên din ên Ruşdî gelek kêfxweş bûn. Wisa dom kir heta ku werger gihîşt vê beşa bi navê ‘Aîşe. Li vir alozî dest pê kir.

Diyar e navê Ayîşe bi xwe jî di çanda şîeyan de heram e û bi dijberiya Elî û serkêşiya şerê (Cemal) li dijî Elî tê naskirin û bi sedan nav û xweza jê re hatine afirandin. Di bin vî navî de, Ruşdî bi qestî hewlên Ayetullah Xumeynî ji bo tehrîkkirina xelkê li dijî Şah, ji Nouvelle Le Château li Parîsê vedibêje, heta ku ew vedigere Tehranê û desthilatê digire dest. Radyoya BBC ya Londonê her êvar peyamên Xumeynî ji Parîsê diweşand û Ruşdî jî di romanê de navê BBCyê Bîlal Hebeşî kir ku peyama Îmam li Nouvelle-le-Chateau belav kir.

Wê demê ev roman li Îranê hat qedexekirin. Piştî demeke kin Îmam Xumeynî fetwaya navdar da ku Selman Ruşdî heqaret li Îslamê kiriye û her kesê ku wî bikuje dê xelateke mezin jê re were dayîn û here biheştê. Alema Îslamê, rayedar û ronakbîr bêyî ku naveroka romanê fam bikin, ji tirsa berteka raya giştî piştgirî dan fetwayê û pirtûk qedexe kirin.

Helbet dema ku hûn ayetên xerab bixwînin, hûnê zû pê bihesin ku ji îslamiyetê zêdetir li dijî Komara Îslamî ya Îranê û Îmam Xumeynî bi xwe ye. Wek mînak beriya vê romanê û piştî vê romanê bi sedan pirtûk û gotar li dijî Îslamê bi farisî, erebî û bi dehan zimanên din hatine nivîsandin û li ser yek ji wan jî fetwa nehatiye dayîn.

Lewma berteka rayedarên Îranê û Xumeynî bi xwe li hember fetwaya wî ne dûrî maqûliyê bû, lê xapandina bi milyonan misilman ne maqûl bû û tenê ji têgihîştinê û bertekên bilez derketibû.

Şasiwar Harşamî

Ev nivîs ji rûpela nivîskar a Facebookê ji Soranî hatiye wergerandin.