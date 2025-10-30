Ji ber van sedeman, PDK dê vê carê bi ser bikeve.

PDKê ji bo çareserkirina pirsgirêkên heyî û lêgerîna çareseriyek ku mafên herêmê diparêze û piştgiriya yekîtiya destûra Iraqê dike, siyasetek diyaloga berdewam bi Bexdayê re pejirand.
Dr. Saman Soranî
Di nav guhertinên bilez ên siyasî û ewlehiyê de ku Iraq û herêm pê re rû bi rû dimînin, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) wekî hêzek siyasî derketiye holê ku xwedî vîzyonek hevseng û stratejiyek zelal e di çareserkirina pirsgirêkan de.
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi şopandina dîplomasiyek aram û bibandor a li ser bingeha diyalog, vekirîbûn û hevsengiya berjewendiyan, di nav krîzên navxweyî û nakokiyên herêmî de kariye pozîsyona xwe wekî aktorek sereke di qada siyasî de xurt bike.
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) di sala 1946an de di bin serokatiya rehmetî Mustafa Barzaniyê nemir de hate damezrandin. Ji damezrandina xwe ve, PDK prensîba çareseriya aştiyane û diyalogê bi hemî aliyan re şopandiye.
Ev nêzîkatiya aştiyane û dîplomatîk di dehsalan de pêşketiye û bûye bingeha siyaseta navxweyî û derveyî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê, nemaze di bin serokatiya Serok Mesûd Barzaniyê de, ku Herêma Kurdistanê kiriye modelek serketî ji bo hevjiyana aştiyane.
Piştî sala 2003an, Herêma Kurdistanê û Iraq bi rêze pirsgirêkan re rû bi rû man, di nav de terorîzm, pevçûnên siyasî, krîza aborî û destwerdana herêmî, lê PDK bi amûrên dîplomatîk ên bihêz karî krîzan veguherîne derfetan. PDKê ji bo çareserkirina pirsgirêkên heyî û lêgerîna çareseriyek ku mafên herêmê diparêze û piştgiriya yekîtiya destûra Iraqê dike, siyasetek diyaloga berdewam bi Bexdayê re pejirand.
Li ser asta herêmî, PDK pabend bû ku bi welatên cîran ên wekî Tirkiye, Îran û Sûriyeyê re li ser bingeha berjewendiyên hevpar û destwerdana ne-destwerdanê di karûbarên navxweyî yên wan de têkiliyên hevseng ava bike, ku ev yek alîkariya xurtkirina aramiya sînor û vebûna aborî kir.
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) ji bo berfirehkirina têkiliyên xwe yên derve bi welatên mezin û rêxistinên navneteweyî re xebitî. PDKê şandeyên dîplomatîk ên Rojavayî, Rojhilatî û Erebî pêşwazî li Hewlêrê kiriye, ku ev yek Hewlêrê kiriye navendeke siyasî ya girîng li herêmê.
Di heman demê de, PDKê veberhênana biyanî, nemaze di warên enerjî û binesaziyê de, teşwîq kiriye û bi awayekî çalak beşdarî konferansên navneteweyî û diyalogên herêmî yên li ser ewlehî û pêşkeftinê bûye.
Bi vî awayî, PDK di pêşkêşkirina wêneyek erênî ya Kurdistanê wekî herêmek aram, aram û vekirî de serkeftî bûye.
Li pişt vê serkeftina mezin şêwazek rêberiya aqilmend heye ku pabendbûna bi rê û nermbûna di taktîkên siyasî de bi hev re dike yek. PDK, bi serokatiya Serok Mesûd Barzanî û alîkariya du cîgirên wî, Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî, şiyana birêvebirina pirsgirêkên tevlihev nîşan daye.
Vê rêberiya bihêz dîplomasiyê wekî amûrek bikar aniye da ku aramiya navxweyî û hevsengiya di navbera hêzên siyasî de bi dest bixe û pozîsyona Kurdistanê di nav Iraqa federal de xurt bike.
Di dawiyê de, dîplomasiya ku ji hêla Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP) ve tê meşandin ne tenê amûrek siyasî ye, lê di heman demê de felsefeyek berfireh e ku ji dîrokek dirêj a têkoşîn û ezmûnê derdikeve.
Ew dîplomasiyek e ku hunera hevsengkirina prensîb û berjewendiyan diceribîne, baweriya xwe bi diyalogê tîne ne bi pevçûnê, baweriya xwe bi hevkariyê tîne ne bi marjînalîzekirinê.
PDK dê rêya Barzaniyê wekî modelek dîplomasiya serketî li Rojhilata Navîn bi yek armancê xurt bike: xizmetkirina Kurdistanê û xurtkirina aramî û jiyana aştiyane li Iraq û herêmê.
Ji ber vê yekê, vê carê PDK dê di hilbijartinên parlementoya Iraqê de bi ser bikeve û bibe partiyek ji milyonek zêdetir dengdêran.