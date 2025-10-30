Li Enqere li Qesra serokkomariyê Erdoganpêşwaziya heyeta DEMê ya Îmralî kir.
Cîgirê Serokê AK Partiyê Efkan Ala û Serokê MÎTê Îbrahîm Kalın jî di civînê de amade bûn. Ji Partiya DEMê Pervîn Buldan û Mîthat Sancar jî amade bûn.
Ji berîî civînê, Pervîn Buldan û Mîthat Sancar daxuyaniyek dan. Buldan got: “Ev dê hevdîtina me ya sêyemîn bi Serokkomar re be. Em dizanin ku em di serdemeke dîrokî re derbas dibin. Di vî warî de, ev hevdîtin pir watedar e. Em ê bi Serokkomar re hevdîtin bikin da ku li ser qonaxên heyî yên pêvajoyê, dijwarîyên ku hatine dîtin û gavên pêwîst nîqaş bikin û nêrînên xwe bêjin. Em texmîn dikin ku hevdîtin bi qasî saetekê bidome. Piştre, em ê daxuyaniyek nivîskî bidin.”
Mîthat Sancar got: “Civîna îro bi rastî jî girîng e. Rojeva me ya sereke rêça pêvajoyê heta niha, qonaxa ku ew gihîştiye û tiştê ku divê paşê were kirin e. Em ê raman, pêşniyar û nirxandinên xwe yên li ser vê mijarê pêşkêşî Serokkomar bikin. Bê guman, em ê guh bidin nirxandinên wî. Em bawer dikin ku ew ê hevdîtinek baş be û encamek sûdmend bide.”
Şandeya Partiya DEM berê du caran bi Serokkomar Erdogan re hevdîtin kiriye.