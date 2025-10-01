Erdogan spasiya Bahçelî û DEMê kir..!

Parlementoya Tirkiye heyama nû ya karkirina xw de îro vebû. Salane dema Parlementoya Tirkiye destheyama xwe ya nû dike, serokkomar tevlî civina parlementoyê dibe û axavtina xwe ya salê dike.
Serokkomarê Tirkiye Erdogan wek her sal axavtinek kir û got: “Wekî yekem serokkomarê ku bi dengên rasterast ên gel hatiye hilbijartin, ez jî heman kelecanê keyfxweşiyek mezin dihesim û bi vê kelecanê silavê li we dikim.
Erdogan xwest ku sala nû ya qanûndanînê ji bo welêt, milet û tevahiya mirovahiyê baş be, hemû endamên parlementoyê yên ku di Parlamentoyê de xizmet kirine û niha wefat kirine bi rêzdarî bi bîr anî. Di axaftina xwe de, Erdogan got: “Ez bi taybetî li vir bi rêzgirtineke kûr bîranînên hêja yên Elî Şükrü Bey, Adnan Menderes, Hasan Polatkan û Fatin Rüştü Zorlu silav dikim, ku jiyana wan ji ber ku wan baweriya milet bêrûmet nekir, bû armanc.”
Erdogan tekez kir ku sala sêyemîn a zagonsazî ya serdema 28an, ku di 1ê Cotmeha 2024an de dest pê kir û di 21ê Tîrmeha 2025an de bi dawî bû, di nav pêşketinên dîrokî yên li Tirkiye, herêm û cîhanê de bernameyeke xebatê ya mijdar derbas kiriye.
Erdogan diyar kir ku Meclîs bi rêya çalakiyên xwe yên zagonsazî, komîte û dîplomasiya parlementoyê îradeya milet bi awayê herî baş temsîl dike. Wî got, “Ji bo vê yekê, ez ji hemî endamên Meclîsê me yên veteran û hemî personelên ku di bin vê banî de, li ser navê min, welatê xwe û miletê xwe xizmet dikin spas dikim.”
Erdogan beşek axavtina xwe ya dirêj de behsa “Pêvajoya Tirkiya bê Teror” kir û got: “Par, di vê demê de, di destpêka rûniştina nû ya yasadanînê de, min li ser vê dikê tekezî li ser xurtkirina eniya navxweyî kir û hêviya xwe anî ziman ku Parlamentoya me dê bi partiya desthilatdar û muxalefetê re bi hevahengî, tifaq, lihevhatin û rêzgirtina hevbeş bixebite, ji bo civakê bibe mînak. Di heman rojê de, Birêz Devlet Bahçelî, Serokê Partiya Tevgera Neteweperest, bi helwesta xwe ya dilnizm di Civata Giştî de û bi daxuyaniyên xwe yên têgihîştî li derveyî Parlamentoyê, ramanên xwe yên li ser avakirina Tirkiyeyek bê teror bi hem partiya desthilatdar û hem jî muxalefetê re parve kir.
Di sala borî de, gavên dîrokî ber bi armanca me ya Tirkiyeyek bê teror ve hatine avêtin û pêşketinên girîng çêbûne. Bi vê boneyê, li ser navê welat û miletê xwe, ez dixwazim spasiya xwe ji Birêz Devlet Bahçelî, yek ji mîmarên îdeala me ya Tirkiyeyek bê teror, bi ezmûna xwe ya siyasî ya berfireh, zanîn û şehrezayiya xwe re diyar bikim. Her wiha, ez spasiya xwe ji şande û serokatiya Partiya DEM re dikim, ku helwest û hewldanên wan ên avaker di vê salê de beşdarîyên girîng ji bo paqijkirina Tirkiyeyê ji terorîzmê kirine.
Her wiha ez bi rêzdarî Birêz Sirrı Süreyya Önder, Parlamenterê Stenbolê, bi bîr tînim, ku heta nefesa xwe ya dawî ji bo hilweşandina dîwarê terorê û misogerkirina aştî û biratiyê li her santîmek welatê me xwêdan rijand. Di nav salekê de, rêxistina terorîst êrîşên xwe rawestand, hilweşandina xwe ragihand û çekên xwe di merasîmek sembolîk de şewitandin. Bi vî awayî, belaya terorê, ku ji sala 1984an vir ve bûye sedema deh hezaran qurbanî û 2 trîlyon dolar zirarên aborî, bi dawî bûye.
Em dizanin ku ev pêvajo pir hesas e; lêbelê, me ji destpêkê ve nêrînek erênî parastiye û em hewl didin ku vê nêrîna erênî biparêzin.
Ez dixwazim ji vê gavê ve, ji pozîsyona Parlamentoyê dubare bikim: Komara Tirkiyeyê dê li ber tu hêzek cîhanî çok nedeerdê , serê xwe netewîne, tawîzê nede û serweriya xwe neke mijara danûstandinê. Di vê çarçoveyê de, eger welatiyên ku ji ber teşwîqkirina hin partiyên muxalefetê hişê wan tijî gumanan e hebin, ew dikarin hemî bi dilrehet bin. Bi taybetî malbatên hêja yên şehîd û leşkerên me yên kevn divê bizanin ku ne em wekî hikûmet, ne hevkarê me di Tifaqa Gel de, Partiya Tevgera Neteweperest, û ne jî ev Meclîsa Mezin dê rê nedin gavek ku bîranîna wan a hêja xera bike. Armanca me bidawîanîna terorîzmê û xurtkirina biratiyê ye. Em van gavan bi tenê û tenê ji bo vê armancê diavêjinê erdê.
Bêguman navenda herî girîng a îdeala me ya Tirkiyeyek bê teror li vir e, Meclîsa Mezin a Neteweyî ya Tirkiyeyê. Di nav Meclîsê de, “Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê” bi nûnerên piraniya partiyên me yên siyasî re dest bi xebata xwe kiriye û heta niha 12 civîn li dar xistiye. Piştî ku xebatên xwe temam bike, bê guman Komîsyon dê daneyên girîng hebin.
Bicîhanîna pêşniyarên ku ji hêla Komîsyonê ve bi rêya şêwirmendiyê û lihevkirinê hatine pêşkêş kirin dê qonaxa din pêk bîne. Ya girîng li vir ev e ku partiyên siyasî yên navxweyî, neteweyî û çareseriyê-navendî yên Tirkiyeyê vê mijara girîng bigirin dest, di bin heman Komîsyonê de bicivin, dengê xwe bilind bikin, bi rêzdarî guh bidin hev û şêwirê bikin. Ev bi rastî destkeftiyek bêhempa ye ku hêviyên me ji bo demokrasiya welatê me zêde dike.”