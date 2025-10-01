Serok Barzanî Pêşwaziya Şandeke Dêra Ortodoks a Rûsyayê Kir

Li Pîrmamê, Serok Mesûd Barzanî pêşwaziya şandeke Dêra Ortodoks a Rûsyayê ya bi serokatiya Metran Antonî, Berpirsê Peywendiyên Derve yên Dêra Ortodoks a Rûsyayê kir.
Di hevdîtinê de, Konsulê Giştî yê Rûsyayê li Hewlêrê, birêz Maksîm Robîn jî amade bû. Şanda Dêra Ortodoks a Rûsyayê, ligel ku kêfxweşiya xwe ji bo serdana xwe ya Kurdistanê anî ziman, rêz û hurmeta xwe ji bo rola Serok Barzanî di kûrkirina pêkvejiyan û aştiya di navbera pêkhateyên olî û neteweyî yên Kurdistanê de diyar kir. Herwiha tekez kir ku ew bi girîngiyeke mezin li Herêma Kurdistanê dinêrin, ku li herêmeke ku çavkaniya mirovahiyê ye û baweriyeke kûr bi pêkvejiyanê heye, cih digire. Şanda mêvan xwest ku peywendiyên wan bi hemû navendên olî yên Kurdistanê re bidomin û pêş bikevin.
Di heman hevdîtinê de, Serok Barzanî bi germî bi xêr hatina şanda mêvan kir û tekezî li ser peywendî û dostaniya kevnar di navbera gelê Kurdistanê û gelê Rûsyayê de kir. Serok Barzanî çend mînakên dîrokî yên wefa û pêkvejiyana pêkhateyên Kurdistanê beramberî hev di demên zehmet de anî ziman û destnîşan kir ku gelê Kurdistanê ji dil û bi qenaetê baweriya wan bi tebayî û pêkvejiyanê heye û ev bûye çandeke xurt ku koka wê di dîrokê de ye û dê ji bo nifşên pêşerojê jî bimîne.