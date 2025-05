Nêçîrvan Barzani: Kurdistan dê welatê hemû pêkhateyan bimîne

Serok Nêçîrvan Barzani îro êvarê beşdarî konferansa salane ya Zanîngeha Katolîk a li Hewlêrê bû.

Serok Nêçîrvan Barzani di merasîmê de gotarek pêşkêş kir, ku hejmarek ji rêberên olî yên Xiristiyan û Misilman, akademîsyen û mêvanên ji Iraq, Herêma Kurdistanê û derveyî welêt amade bûn.

Gotara Serok Nêçîrvan Barzanî

Êvar baş

Patrîkê Pîroz ê Mar Awa,

Beşdarên hêja,

Mêvanên hêja,

Kesayetên olî yên hêja,

Her kes bi xêr hatî ye.

Xweşhal im ku em hemû li vir bi hev re ne da ku beşdarî merasîma vekirina konferansa salane ya Zanîngeha Katolîk li Hewlêrê ya li ser birêvebirina weqf û darayîya dêran bibin. Beşdarbûn û hebûna min a îro li vir bi we re nîşan dide ku em bi tundî pabend in ji bo piştgiriya hemû civakên li Herêma Kurdistanê, bi taybetî welatiyên me yên Xiristiyan ku, beşek girîng ê civak û dîroka me ya hevpar li Kurdistanê ne.

Beşdarên hêja,

Kurdistan welatê me hemûyan e. Ew me hemûyan bê cudahî di bin ezmanê xwe û li ser axa xwe de dicivîne. Ew mafê me hemûyan e û mafê me hemûyan jî heye. Divê em wê biparêzin û silav bikin. Ev xak bi kombûna hemû civakên olî û etnîkî, qebûlkirina hevbeş û jiyana aştiyane di navbera hemû civakan de bi hezaran salan tê taybetmend kirin. Em bi hev re di avakirin, parastin û pêşxistina vê beşê de beşdar dibin.

Parastina civakan û berevaniya mafên wan ne tenê slogan in ku bên bilindkirin, lê baweriyeke xurt e ku divê em bi hev re bijîn. Ji damezrandina Hikûmet û Parlamentoya Herêma Kurdistanê ve, me piştgirî da beşdarbûn û temsîliyeta civakan di warên siyasî û îdarî de.

Kurdistanê ev yek di van salan de îspat kiriye û ev yek jî hêz daye we. Pirrengiya civakên olî û etnîkî ji bo Kurdistanê bûye çavkaniyek hêz, dewlemendî û aramiyê. Ji ber vê yekê, em ê heta hetayê dilsozê vê çanda resen bimînin.

Di van kêliyên krîtîk de, Herêma Kurdistanê bi rêberî û gelê xwe re, wekî erk û berpirsiyariyek, ji bo hemû kesên ku li azadî, rûmet û mirovahiyê digerin, stargehek ewle îspat kir. Ji bo hemû kesên ku ji ber bawerî, ol û neteweya xwe rastî xeteriyê hatin, Kurdistan bû welatê wan ê duyem. Ew bû cihê hêvî û berdewamiyê. Ji ber vê yekê îro, em bi hev re radiwestin û bi hev re dixebitin da ku pêşerojek ava bikin ku rêz li pirrengiyê digire û mafên hemûyan diparêze.

Beşdarên hêja.

Meseleya weqf û rêveberiya darayî ya dêrê, ku dê di vê konferansê de were nîqaşkirin, pir girîng e. Weqfên Xiristiyan ne tenê milk in, lê di heman demê de beşek ji mîrateke şaristanî, çandî û manewî ya girîng, hêja û dewlemend a vê herêmê ne, û garantiya berdewamiya Xiristiyanan û rola wan a zindî di civaka Kurdistan û Iraqê de ne.

Di vî warî de, em piştgiriya xwe ya tevahî ji bo derxistina bilez a qanûnek li ser weqfên Xiristiyanan, bi awayekî ku li gorî ruhê destûra Iraqê be û van milkên xwe ji her binpêkirin û destdirêjiyê biparêze, dubare dikin. Ev qanûn dê peyamek zelal bişîne ku milkê Xiristiyanan li Kurdistan û Iraqê tê parastin û beşdariya wan a neteweyî bi îradeyek siyasî ya aram û garantiyên yasayî û destûrî tê parastin.

Bi parastina vê mîratê, çi erd be çi milk be, em pêşeroja wan ewle dikin û peyamek ji Xiristiyanan re dişînin ku mîrateya bav û kalên wan li vî welatî tê parastin.

Ew bi parastina weqfên ku ji bo dabînkirina lêçûnên çalakiyên dêrê, jiyana karmendên wê û alîkariya feqîran hatine veqetandin, hebûna berdewam a Xiristiyanan piştgirî dike.

Her wiha maf û desthilatên rêvebirên weqfan destnîşan dike da ku ew karibin weqfan pêş bixin û mafê xwedîkirin û birêvebirina weqfan dide dêrê.

Ev hemû girîng in ji ber ku piştî sedsalek ji guhertinên siyasî, zordarî û êşan, mayîndehiya Xiristiyanan li welatê wan û li ser welatê wan bi dabînkirina ewlehiya rastîn û misogerkirina ewlekariya pêşeroja wan ve girêdayî ye.

Ez difikirim ku pir girîng e ku em vegerin ser Qanûna Rewşa Kesane ya Xiristiyanan, ku mijara konferansa we ya par bû. Divê em vê mijarê pir cidî bigirin, ji ber ku ew mijarek pir girîng û hesas e. Ez ji bo hewldanên we yên di vî warî de spasiya we dikim.

Ez bang li oldar û serokên dêrên li Kurdistan û Iraqê dikim ku bi ruhekî yekîtîyê berdewam bikin da ku nivîsandina vê qanûna girîng, ku ji bo Xiristiyanên li Iraqê pir pêwîst e, rêz li taybetmendiyên wan ên Xiristiyan digire û mafên wan bi tevahî diparêze, temam bikin.

Mixabin piştî sala 2003an, tundûtûjî gelek deverên cuda yên Iraqê dorpêç kir, û dema ku rêxistina terorîst a DAIŞê êrîşî deverên Şingal, Mûsil û Deşta Neynewa kir, civaka Xiristiyan, mîna Êzdiyan û hemû civakên din di rewşek pir dijwar re derbas bûn û gelek êş kişandin.

Xanim û birêzan,

Ez dixwazim dubare bikim ku Xiristiyan û civakên din, bêyî ku ol û neteweya wan çi be, li Kurdistanê mêvan nînin, lê xwediyên vê axê û vî welatî ne, parvekar û beşek girîng in. Em ji her kesî re piştrast dikin ku Kurdistan, ku di seranserê dîrokê de her kesî di nav xwe de girtiye, dê her û her welatekî cihêrengî, tolerans û azadiyê bimîne.

Parastina pirrengî û mafan tenê bi niyetên baş nayê bidestxistin, lê di heman demê de bi çarçoveyek qanûnî ya zelal, saziyên bi bandor û hevkariya nêzîk a hemî beşên civakê jî tê bidestxistin. Ez hêvî dikim ku encamên vê konferansê dê ji bo bidestxistina van armancên bilind bibin alîkar û bi her awayî bibin alîkar ku rewşa Xiristiyanan baştir bibe.

Ez dixwazim spasiya Zanîngeha Katolîk a Hewlêrê, Serokatiya Zanîngehê, Matron Beşar Matt Warda û hemû kesên ku beşdarî organîzekirina vê konferansê bûn bikim.

Em ê bi hev re, berdewam bikin li ser pêşvebirina Kurdistaneke bi tolerans û bi hev re jiyana aştiyane û beşdarî avakirina Îraqeke dadperwer û cihêreng bibin ku tê de jiyan, rûmet û mafên hemû civakan li her deverê vî welatî parastî bin.

Gelek spas dikim, ji we hemûyan re êvareke xweş dixwazim.