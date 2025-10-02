FlaşKultur

Helbest: Şêvên Stewr

02/10/2025

ŞEVÊN STEWR

demsalên giyanê xeydok reng

guhartin

çîçekên gulîstana nava min

çilmisîn

ji şaxên dara stûxwar xemgînî

diweşe

kirasê qêrînê li bejna rojan

hate pêçandin

axîn û keserên şevên xewle

di rayên xwîna min de

digerin

bedena hevokên helbesta lal

herifî

beytikên dilê zîzbûyî

ji hêlîna xwe fîrar kirin

dergehên aramiyê

li ber min hatin girtin

zimanê ferhengên demê

li hev piçikî

arezûyên şêrîn

mişextî cihûwarên nediyar bûn

kaniya jiyana bi coş miçiqî

tîrika saetê ya odeya tenêtiyê

paş de dizivire

perdeya eşqa nependî

veçirî

hestiyên pişta sebirê

ji hev de ketin

stûna konê hesretê

qelişî

kolanên xeribîstana xopan

ketin para min

stêrkên asîmana kelegirî

rondikên êşê

dibarînin

bîranînên kal û pîr bûyî

xatir ji xortaniya şên û şeng

xwestin

bilbilê welatê rojê

di awaza xwendina xwe de

dinale

mizawiran toza îxanetê

bi ser rengê xeyalên keskesor de

daweşandin

kêf û şadiya seyrangehan

li min herimandin

aşê çerxa felekê

gulgenimên rûgeşiya temenê jar

hêrandin

bişirîn ji ser lêvên lerzok

reviya

ez

xemkêşê gund û bajarên

kavilbûyî me

li nav çaxên çîlekêş xewneke

dilbirîndar im

li bêdengiya fetisî

bi janêşa awirên melûl

diaxifim

li nav kelkela hestên tenik

şewitîm

di bin tûrikê ramanên giran de

westiyam

li şevistanên stewr bûyî

xwe diafirînim

û ez

çirûskên şewqa hêviyên geş

di paşila derûniya xwe de

vedişêrim

Xizan Şîlan

2025-08-22

Stockholm

