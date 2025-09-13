Daxuyaniya civîna ENKSê

Sekreteriya Giştî ya Encûmena Niştimanî ya Kurd(ENKS) li Sûriyeyê di 13ê Îlona 2025an de civîna xwe ya asayî li dar xist, di civînê de pêşketinên siyasî yên giştî li ser eniyên Sûriyeyê û Kurdan û pêşketinên têkildarî pirsgirêka Kurd li welêt nîqaş kirin.
Serokatiya Encûmenê her wiha çalakî û civînên ku di serdema berê de hatine lidarxistin nirxand û civîn bi rêze biryar û pêşniyaran bi dawî bû ku armanca wan xurtkirina rola Encûmenê di qonaxa pêş de bû.
Sekreteriya Giştî pabendbûna tevahî ya Encûmena Niştimanî ya Kurd bi encamên Konferansa Yekîtiya Kurd a ku di 26ê Nîsanê de hat lidarxistin piştrast kir û tekez kir ku pêwîst e rola şandeya hevbeş a Kurd were aktîvkirin û ew bikaribe erkên xwe di pêvajoya siyasî ya ku armanca wê dîtina çareseriyek ji bo pirsgirêka Kurd li Sûriyeyê ye de pêk bîne.
Têkildarî vê yekê, tekez kir ku divê ev çareserî mafên neteweyî yên rewa yên gelê Kurd di çarçoveya Sûriyeyeke yekgirtî, demokratîk û nenavendî de garantî bike.
Beşdaran her wiha yekîtiya Kurdan a ku di konferansa Nîsanê de hatiye bidestxistin wekî gaveke girîng hesibandin ku divê li ser were avakirin û pêşve xistin da ku hevkariyek bi bandor di navbera partiyên cuda yên Kurdan de li hemû astan, li ser bingeha prensîbên Peymana Dihokê ya 2014an û peymanên ku di bin çavdêriya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de di sala 2020an de hatine girtin, di nav de avakirina dezgeheke referansê ya Kurd jî, di nav de be.
Di çarçoveyek têkildar de, civînê girîngiya xurtkirina hebûna Encumena Neteweyî ya Kurd li ser asta Kurdî û neteweyî, û pêwîstiya berfirehkirina tora têkiliyên wê bi pêkhateyên cûda yên gelê Sûriyeyê û hêzên siyasî û sivîl ên çalak re tekez kir. Armanca vê yekê ew e ku deng û daxwazên gelê Kurd ji hemû aliyên ku bi çareseriya siyasî re eleqedar in re were gihandin, û xizmeta armanca bidestxistina veguherînek siyasî ya berfireh bike ku daxwazên Sûriyan ji bo azadî, edalet û hevkariya neteweyî pêk bîne.
Sekreteriya Giştî pabendbûna xwe ya tevahî bi prensîba çalakiya kolektîf û pabendbûna bi rêziknameyên Encumena Neteweyî ya Kurd re ji nû ve piştrast kir, û tekez kir ku divê hemû biryar di çarçoveyên sazûmanî yên pejirandî û mekanîzmayên şêwirmendiya navxweyî de werin girtin, û beşdariya bi bandor a hemû dezgehên Encumenê di çareserkirina pirsgirêkên girîng ên ku gelê Kurd pê re rû bi rû ye de misoger bike.
Sekreteriya Giştî ya Encumena Neteweyî ya Kurd li Sûriyeyê
Qamişlî, 13ê Îlonê, 2025