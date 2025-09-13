Kurd-Kavê, li Stenbolê li ser ‘’pêvajoya heyî’’ de konferanek li dar xist

Weqfa Lêkolîn û Çanda Kurdî (Kurd-Kav) roja 13.09.20925ê li Stenbolê, li Hola Hîll Otelê bi navê ‘’ ‘’Kurd di kê derê ‘Pvajoya Aştîyê’ de ne’’ konferannsek li dar xist.
Di destpêka konferansê de Serokê Kurd-Kavê Mehmet Celal Baykara kurte axaftinek kir û armanca konferansê anî zimên.
Paşê konferansa ku ji du beşan pêk hatibû destpê kir.
Beşa yekem bi moderatorîya rêvebirê Kurd-Kavê, nivîskarê kurd Ercan Îlgîn hate li dar xistin. Di destpêkê de Ercan îlgîn, di derbarê vê pêvajoya heyî de kurte axaftinek kir.Di vê beşe de Prof. Dr. Azîz Yagan û nivîskarê kurd Umît Firat di derbarê pêvajoya heyî de bîr û rayên xwe anîn zimên.
Beşa duyem a konferansê, bi moderatorîya rêvbirê Kurd- Kavê Huseyîn Sîyabend Aytemûr ve birêve çû. Di destpêkê de, Huseyîn Sîyabend Aytemûr li ser mijarê kurte axaftinek kir, paşê Serokê Giştî yê PSKyê Bayram Bozyel, Serokê Giştî yê HAK-PARê Duzgın Kaplan û Serokê Giştî yê PWKyê Mustafa Ozçelîk di derbarê rewşa heyî ya li Kurdistanê û Rojhilata Navîn, helwest û daxuyanîyên Dewleta Tirkîyeyê û Ocalanî û mijara yekitî, hevkarî û pêwîstîyên kurdan de bîr û rayên xwe anîn zimên
Di herdu beşên konferansê de jî, beşdarên konferansê pirsên xwe kirin û panelîstan jî bersîvê beşdaran dan.
Mamoste îsmaîl Beşîkçî û gelek sîyasetmedar û rewşenbîrên kurd jî beşdarî konferansê bûn.
Konferans bi awayekî berhemdar derbas bû.
Buroya Ragehandinê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK)