Barrack: Hevdîtinên di navbera Tirkiye û HSDê de berdewam dikin

Nûnerê Taybet ê Amerîkayê yê ji bo Sûriyeyê Tom Barrack ragihand ku, hevdîtin di navbera Fermandarê Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) Mazlum Abdi û Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê Hakan Fîdan de berdewam dikin.
Nûnerê Taybet ê Amerîkayê yê ji bo Sûriyeyê Tom Barrack ragihand ku hevdîtin di navbera Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) Mazlum Abdi, Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê Hakan Fîdan û berpirsên din ên payebilind ên Tirkiyeyê de berdewam dikin. Barrack diyar kir ku Serokkomar Recep Tayyip Erdogan jî piştgiriyê dide vê pêvajoya diyalogê.
Tom Barrack di civîneke çapemeniyê ya di 29ê Tebaxa 2025an de axivî û got, “Di navbera Tirkiyeyê û HSDê de têkiliyên rasterast û nerasterast hene. Divê deriyên diyalogê vekirî bimînin. Tevî nakokiyên kûr ên di navbera aliyan de, ev têkilî girîngin in.”
“Tirkiye hevkarê sereke yê NATOyê ye”
Barrack diyar kir, “Her çend Tirkiyeyê carinan bi DYA û NATOyê re nakokiyên xwe hebûn jî, ew her gav beşek girîng û neçarî ya hevpeymaniyê bûye.” Wî her wiha diyar kir ku Erdogan “hewl dide ku baweriyê li seranserê hemî sînorên dîrokî ji nû ve ava bike.”
Peyam ji bo Sûriyeyê: Dema çaksazîyê, yekîtîyê û aştîyê ye
Derbarê rewşa heyî ya li Sûriyeyê de, Tom Barrack got, “Divê Sûriyeyeke nû li ser bingeha çaksazîyê, tevlêbûnê û hevkariyê were avakirin. Gel ji şerên mezhebî westiyaye. Aştî, lihevhatin û aramî pêwîst e.”