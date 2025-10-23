Yekitiyek Çawa PWK û HAK-PAR..?

Fesîh Dogan
- Ji bona avakirina hêzeke sîwan û yekitiyeke neteweyî û mayende ya bakurê Kurdistanê, ji her demê bêtir îro pêwîst e.
Gelê kurd kirine çar perçe û her perçeyek dane dagirkerekî. Vê perçebûne tesîra xwe li ser rêxistinan jî kirî ye loma ew jî îro perçekîrîne û ji hev bela welane.
Xweteslîmkirina pkk bawerî û hêviya gelê kurd qels kirî ye. Loma li rêyeke nû digere. Li gor min çareseriya wê jî bi rêya çareseriya vê jî bi du partiyên demokratîk û welatparêz weke PWK û HAK-PAR, dikarin bi yekitiya nava xwe navendeke alternatîf a bêçek, demokratîk û li ser bingeha neteweyî biafirînin.
Ev yekitî dikaribe bibe navandek ku nûnertiya gelê xwe him li kurdistanê û him jî li derveyî welat, bike.
b) Ji bona Rewabûn û Berhevkirina Hêza Neteweyî
Ne PWK û ne jî HAK-PAR bi tena serê xwe nikarin bibin tevgereke girseyî ya gelê Kurd ku kurdan temsîl bike. Yekbûn û yekitiya wan dikarin ji bona gelê me bibe moraleke nû. Da ku endam û alîgirên wan dest bavêjin karên pratîk. Li çavkaniyên aborî bigerin û peyde bikin. Di warê dîlplomasî û karê medyayê de bibin xwedî hêzek baş.
Yekitiyeke weha dikare bibe hêzek xurt ya demokratîk û neteweyî. Evê bandoreke baş li ser kurdên welat û yên li dîaporayê bike.
c) Pêwîstiya Bernameyeke Neteweyî ya li gor berjewendiya Kurdistanê
Li dij xeta pkk ya ku berê kurdan daye tirkiyebûnê, bi saya tevgereke yekgirtî, bi hêz û bi qawet dikare paradigmayeke nû ya kurdî pêşkêş bike. Li ser daxwazeke neteweyî û navneteweyî û misogerkirina mafê kurdan ji nû ve bixe qada navneteweyî.
Ev stratejî ewê moraleke nû bide civaka me. Ewê karekî lezgîn û bêveger pêşkêşî me bike. Ev kar hem hêza me ya herî mezin û hem jî potansiyela me ya herî xurt temsîl bike.
Bi destxistina vê serkeftinê meseleya mayîndebûnê ya ji bona hêzên rizgariya neteweyî gava ewil e û dûre ev dikare firehtir jî bibe.
Çima rastîyên Stratejîk a Yekîtîyê??
Siyaseta Kurd piştî çekdanîna PKK û xwe teslîmkirina wê, divê ji nû ve were pênasekirin. Xwe hilweşandina pkk rêya kar û xebatên demokratîk bêtir vedibe, ji bona valayên heyî bêne dagirtin pêwîstiya gelê kurd ji yekitiyeke weha re heye.
Kanalek nû ji bo Têkoşîna Demokratîk a Kurd li Tirkiyeyê
Ger PWK û HAK-PAR bibin yek, platformek neteweyî ya rewa ji bo gelê Kurd li Tirkiyeyê dê derkeve holê. Evê dê balê bikişîne ser lêgerîna mafên xwe bi rêya siyasetê, ne bi rêya çekan.
Ev yek hem moralê gelê Kurd bilind dike û hem jî fikra “aştiyê bi Kurdan re” di nav raya giştî ya Tirkiyeyê de xurt dike
Divê Yekbûn di bin çi şert û mercan de çêbibe?
1. Bingeha Îdeolojîk:
Divê her du partî li ser prensîbên mafê çarenûsî ya gelê Kurd û têkoşîneke demokratîk, neteweyî û aştiyane li hev bikin.
Divê ne helwesteke teslîm (wek xeta PKK) û ne jî helwesteke konformîst (wek hin partiyên qanûnî) neyê pejirandin. Divê xeta têkoşîna çalak û neteweyî-demokratîk ne bê bingeh be.
2. Divê li ser asasê wekhevî û Şefafî kar bê kirin:
Yekbûn divê nebe yekbûna partiyekê bi partiyeke din re, lê divê li ser bingeha kongreyeke wekhev be da ku endam weke yekpartiyê karê xwe bikin.
Divê nav, amblem, rêzikname û bernameya partiya nû bi hev re werin destnîşankirin. (Li ser navê Hak-Par an PWK jî lihevkirin dikare were kirin.)
3. Peymaneke Siyasî ya Nû:
Divê “yekîtiya demokratîk a gelê Kurdistanê” û “mafê diyarkirina çarenûsê” di bingeha yekbûnê de bi zelalî were diyarkirin; ev divê xeta sor be.
Divê daxwaza gelê Kurd ji bo statûyê (federasyon, otonomî, an serxwebûn), mafê zimanê dayikê, rêxistina jin û ciwanan û avahiyek wekhev bi zelalî were tekez kirin.
4. Derbaskirina Pirsgirêkên Karmendan:
Divê her du partî jî pirsgirêkên xwe yên berê yên karmend û navxweyî derbas bikin û bigihîjin armanceke hevpar.
Yekîtiya PWK û HAK-PAR divê ne hevpeymaniyek taktîkî be, lê vejîneke stratejîk a siyaseta neteweyî ya Kurd be.
Ev yekîtî dikare rêya siyaseta neteweyî ya bi rûmet nîşanî gelê Kurd bide, ne teslîmbûnê.
Ev pêvajo dê delîla herî berbiçav a vejîna neteweyî be. Her weha wê pêşî li feqên li hember gelê me hatine vekirinê jî, bigire.