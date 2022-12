Yekemîn xiyaneta PKKê li hember Pêşmerge

Piştî Enfala 1988an li Badînanê, 6 kadro û pêşmergeyên Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) di Newroza 1989ê de vegeriyan Başûrê Kurdistanê û ragihandin ku şoreşa Kurdistanê hîna berdewam e û Pêşmerge dê bi komên biçûk vegere Kurdistanê.

Hêzeke Pêşmerge giheşte gundê Şivrazan li ser sînorê bakur-başûr yê Bakurê Kurdistanê û li wir mêvanê gundiyan bûn ku ew jî nêzîkî çend çekdarên PKKê bûn, wî şervanê PKKê ji wan re got:

“Piştî çend mehên Enfalê li Badînan, em li ser van sînoran in û her tevgerek ku hûn li vê deverê bikin, divê bi hemahengî ligel hêzên me be.

Wê demê haya PDKê ji rêkeftina navbera PKK û rêjîma Beisê tunebû û nizanîbû ku PKK bi rêjîma Beisê re li hev kiriye ku rê li pêşiya tevgera Pêşmerge bigire. Ji ber wê jî Pêşmerge çûn cem hemû berpirsên PKKê. Çekdarên PKKê ji wan re dibêjin bila bêçek bin ji ber ku li nêzîkî gund qereqoleke artêşa Tirkiyê heye.

Pêşmerge bi çekdarên PKKê re bê çek çûn.Berpirsê PKKê got, Pêşmerge qet nedifikirîn ku PKKê xiyanetê li wan bike, ji ber ku ji sala 1983ê ve Pêşmerge di gelek waran de alîkariya gerîlayên PKKê kiriye. rejîmê li dijî Pêşmerge. PKK 6 pêşmerge dîl girtin û birin Zaxo û radestî hêzên Iraqê kirin. Li Dihokê ji aliyê Baasiyan ve lêpirsîn û îşkence li pêşmergeyan hat kirin.

Rejîma Baasê ji bo ku xwe bikujin pêşmerge radestî PKKê kirin. Ew pêşmergeyên çekdar birin çiyayê Mela Nzare Tawe li ber gundê Şivrazan li başûr û her şeş pêşmerge şehîd kirin.

Li gor rûniştvanên gundê Şivrazanê, çekdarên PKKê vegeriyan gund û çekên kadro û pêşmergeyan birine.

Navê Şehîdan:

1- Îdrîs Cercîs “Ehmed Kader” di sala 1953’an de li gundê Berbîr a herêma Şêxan ji dayîk bûye.

2- Saadola Avdel di sala 1954an de li gundê Xelbîşê ya herêma Bamerniyê ji dayîk bûye.

3- Mihemed Hemdî, sala 1949’an li gundê Warmelî yê herêma Bamerniyê ji dayîk bûye.

4- Nizar Mihemed Silêman, sala 1966 li gundê Xerabî yê ser bi devera Zawîta ji dayîk bûye.

5- Xalid Adem Husên, di sala 1966’an de li gundê Warmelî yê herêma Bamerniyê ji dayîk bûye.

6- Nazmî Ehmed Çûlî, sala 1969’an li gundê Warmelî yê herêma Bamerniyê ji dayîk bûye.

Hamid Gawhari