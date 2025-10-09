Yekem daxûyaniya Netenyahu piştî li hevkirina Hemasê re..

Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu piştrast kir ku li ser qonaxa yekem a Plana Xezzeyê bi Hamasê re lihevkirinek hatiye kirin û got, “Sibê, em ê hikûmetê bicivînin da ku peymanê pesend bikin û hemî rehînên xwe yên hêja vegerînin malên wan.”
Piştî daxuyaniya Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump ku Îsraîl û Hamasê qonaxa yekem a Plana Xezzeyê, aştiyek mayînde li Xezzeyê pêşbînî dike, pejirandine, Îsraîlê yekem daxuyaniya xwe ya fermî li ser vê mijarê da.
Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu di postek Îbranî de li ser platforma medyaya civakî X peymana bi Hamasê re piştrast kir û got, “Rojek mezin ji bo Îsraîlê. Sibê, em ê hikûmetê bicivînin da ku peymanê pesend bikin û hemî rehînên xwe yên hêja vegerînin malên wan.” Netanyahu spasiya artêşa Îsraîlê û Trump kir û got, “Bi alîkariya Xwedê, em ê bi hev re bigihîjin hemî armancên xwe û aştiyê bi cîranên xwe re berfireh bikin.
Piştre, Netanyahu, di posteke cuda de bi îngilîzî, dubare kir ku hemû rehîne dê bi pejirandina qonaxa yekem a planê vegerin welêt û got, “Ev serkeftinek dîplomatîk û serkeftinek neteweyî û exlaqî ye ji bo Dewleta Îsraîlê.” Netanyahu diyar kir ku ew ji destpêka pêvajoyê ve bi biryardarî “vegerandina hemû rehîneyan bo malên wan” û “gihîştina armancên Îsraîlê” biryardar e, û got, “Em bi saya biryardariya xwe ya bêdawî, çalakiya xwe ya leşkerî ya bihêz û hewldanên heval û hevalbendê me yê mezin, Serok Trump, gihîştine vê qonaxa krîtîk.” Netanyahu berdewam kir, “Ez spasiya Serok Trump dikim ji bo serokatiya wî, hevkariya wî û pabendbûna wî ya bêdawî ya ji bo ewlehiya Îsraîlê û berdana rehîneyên me.”
Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump ragihand ku qonaxa yekem a Plana Xezzeyê, ku aştiyek mayînde li Xezzeyê pêşbînî dike, “ji hêla Îsraîl û Hamasê ve hatiye pejirandin.” Wî got, “Em spasiya navbeynkarên ji Qeter, Misir û Tirkiyeyê dikin ku bi me re xebitîn da ku ev bûyera dîrokî û bêhempa pêk were.” Trump li ser gavên pêşerojê yên aliyan axivî û got, “Ev tê vê wateyê ku hemî rehîne dê di demek nêzîk de werin berdan, û Îsraîl dê leşkerên xwe vekişîne xêzek lihevkirî, gavên yekem ber bi aştiyek xurt, mayînde û ebedî ve hatiye avêtin.”