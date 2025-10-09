Gavek girîng ber bi aşitiyê ve…!

Serokê Amerîkayê Donald Trump got ku Îsraîl û Hamasê qonaxa yekem a plana aştiyê li Xezzeyê îmze kirine. Trump got, “Ev tê vê wateyê ku hemî girtî dê di demek nêzîk de werin berdan,” û her wiha got ku Îsraîl dê hêzên xwe vekişîne xêzek lihevkirî wekî gava yekem ber bi aştiyek xurt û mayînde ve pêkwerê..
Di postekê de li ser Truth Social, Trump got ku hemû alî dê bi dadperwerî werin dermankirin û ev daxuyanî wekî “rojek mezin ji bo cîhana Ereb û Îslamî, Îsraîl û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê” bi nav kir. Wî her wiha spasiya navbeynkaran kir ji bo gihîştina peymanê.
Trump ji bo serokwezîrê Îsraîlê Netenyahu got: “Netanyahu pir kêfxweş e û divê ew jî kêfxweş be,”
“Îsraîlî dixwazin ku ez li Knessetê gotarekî pêşkêş bikim, û ez ê bê guman vê yekê bikim ger ew bixwazin,” Herweha pêşbînî kir ku ew ê di rojên pêş de serdana Îsraîlê bike û dibe ku li Knessetê gotarek pêşkêş bike.
Peymana agirbestê li Xezzeyê piştî 734 rojên şer tê.Trump got: “Hewldanên hemî cîhanê ji bo gihîştina vê peymanê yek in,”
Hemasê peyman piştrast kir û got : “Vekişîna hêzên dagirker ji Şerîda Xezzeyê, radestkirina alîkariya mirovî û danûstandina girtiyan vedihewîne. Hamasê got ku wê navnîşek girtiyên Filistînî yên ku dê li gorî peymanê werin berdan pêşkêş kiriye.
Di vê navberê de, berdevkê Wezareta Derve ya Qeterê got ku di danûstandinên Misrê de li ser pêkanîna qonaxa yekem a peymana agirbestê li Xezzeyê li hev hatiye kirin. Wî tekez kir ku ev rêkeftin dê bibe sedema agirbestekê û azadkirina girtiyên Îsraîlî û Filistînî.