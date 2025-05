Yariya Elazığspor-Wansporê hat betalkirin

Di yariya Elazığspor-Wansporê ya ji bo gera 3yemîn a play-off a Lîga Duyemîn a TFFê de, tiştekî biyanî ji tribunan ve hate avêtin qadê. Ji ber tiştê ku li alîkarê hakem ket, hakem birîndar bû û maç hate betalkirin.

Elazığspor û Wanspor di yariya duyemîn a tûra sêyemîn a play-off a Lîga Duyemîn a TFFê de hatin hemberî hev. Di maça ku li Stadyuma Ataturk a Elazığê hat lidarxistin de, dema ku tîma malê 1-0 pêş de bû, di nîva duyemîn de ji tribunan tiştên curbecur avêtin nava qada yariyê . Yek ji wan tiştên biyanî li alîkarê hakem ket. Hakem li qadê ket erdê û birîndar bû.

Maç hate rawestandin û hakem ji qadê derketin.

Piştî bûyeran maç hate rawestandin. Tîmên bijîşkî alîkarê hakemê birîndar derman kirin. Hêzên ewlehiyê ketine nav qada leyiztikê.

Hakeman ji ber sedemên ewlehiyê maç rawestand. Lîstikvanên her du tîman vekişiyan odeya guveguhertinê. Tedbîrên ewlehiyê li stadyûmê hatine zêdekirin.

Ne diyar e ku maça vegerê ya play-offê kengê dê were lîstin. Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê dê bûyeran binirxîne û biryarekê bide. Di maça yekem de, Wanspor li deplasmanê 4-1 bi ser ket.

Wanspor, ku du roj beriya maça duyemîn a tûra 3yemîn a play-off a Lîga Duyemîn a TFFê çû Elazîzê, cihek ji bo mayînê nedan wan. Serokê Vansporê Erol Temel got ku tu otêl dê cihekî ji bo mayînê nede wan. Temel diyar kir ku rayedarên fermî ji wan re gotine ku di warê bicihbûnê de ti pirsgirêk tune û got, “Di hevdîtina me ya bi otêlan re de, wan got ku rayedaran gazî wan kirine û ji wan xwestine ku cih nedin me.”

Temel her wiha diyar kir ku ew teqez in ku ew ê li Elazîzê nemînin û got, “Spas ji bo bi sedan welatiyên me yên ji Amedspor û Amedsporê ku telefonî me kirin û gotin ku deriyên xwe ji me re vedikin. Hem Serokê Amedsporê Burç Bey û hem jî serokê berê Aziz Bey bi peyam û bangên xwe dixwestin ku em li Amedsporê bimînin.”

Wan biryar da ku li Çewlikê bimînin

Serok Temel diyar kir ku ew dizanin ku ger ew li Dîyarbekirê bimînin, bi hezaran alîgir wê werin cihê mayînê û piştgiriyê bidin Vansporê û got, “Ez difikirim ku vebijarka Dîyarbekirê ji holê hat rakirin da ku pirsgirêkên ewlehiyê çênebin. Niha me biryar da ku ji bo maçê li Çewlikê bimînin. Hevalên me yên li wir jî ji me re gotin ku ew ê bi awayê herî baş mazûvaniya me bikin.”

Temel bi bîr xist ku talîmatên TFF-ê zelal in, tîmek divê li bajarê ku lê bilîze bimîne, û heke ev ne mimkun be, divê maç bê temaşevan an jî li qadeke bêalî were lîstin. Temel got ku ew ê ji bo vê pirsgirêka ku ew pê re rû bi rû dimînin serî li TFF bidin.