Serokwezîr behsa bûyera Şêladizê dike

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî derbarê bûyerên li Şêladizê de ragihand ku mixabin hinek welatî şehîd bûn ji ber bombebaranan, lê ne li gundan, li cihên ku PKK heye bûne armanc.

Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî piştî bidawîbûna civîna Encûmena Wezîran di konferanseke rojnamevaniyê de ragihand, ku projeyasaya pesendkirî ya niha ya Iraqê ji yên berê baştir e û ew li bendê ne ku were bicîkirin.

Nêçîrvan Barzanî spasiya Wezareta Darayî ya Kurdistanê û fraksiyonên Kurdistanî kir ku bi yek tîm li Bexdayê kar kirin.

Barzanî spasiya fermanber û karmendên Herêma Kurdistanê kir û got: “Tiştê ku ez kêfxweş kirim û dixwazim spasiya wê bikim, helwesta hemû fraksiyonên Kurdistanî yên li Bexdayê ye ku bi rastî hemû bûn yek û bi hev re destkeftên Herêma Kurdistanê parastin.”

Derbarê aloziyên li Şêladzê de jî Nêçîrvan Barzanî ragihand ku ew qebûl nakin ti alî xaka Herêma Kurdistanê ji bo welatên cîran wekî metirsî bikar bîne û got: “Xwepêşandan mafê herkesî ye, lê em qebûl nakin rêyên tundûtujî bikar bînin. Li Şêladzê bûyereke ku me nedixwest rûda. Mixabin hinek welatî şehîd bûn ji ber bombebaranan, lê ne li gundan, li cihên ku PKK heye. Sedema bombebaranan hebûna PKKê ye. Ez sersaxiyê ji malbatên qurbaniyan re dixwazim. Ji bo lêkolînan gavên pêwîst têne avêtin.”

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di bersiva nûçegihanê Tora Medyayî ya Rûdawê Senger Ebdulrehman derbarê nehiştina paşkefta mûçeyê de ragihand, ku karê wan yê li pêş nehiştina paşkeftê ye, lê ew li bendê ne ku projeyasaya pesendkirî ya budceyê were bicîkirin û hin gavên din jî hene heta ku ev paşkeft bi temamî nemîne.

Di derbarê bûyerên Şêladizê de jî, serokwezîrê Kurdistanê ragihand, ku bi şehîdkirina welatiyan ji ber bombebarana Tirkiyê xembar in, lê divê sedema vê yekê were çareserkirin, ew jî hebûna PKKê li wê navçeyê ye û got, gelek caran ji welatiyan hatibû xwestin ku ji hin cihên ku PKKê lê ne nêzîk nebin, ji bo ku nebin qurbanî, lê hin caran welatî pabendî rênimayan nebûne.

Serokwezîrê Kurdistanê behsa pêwendiya telefonî ya ligel Wezîrê Derve yê Tirkiyê jî kir û got, di pêwendiya telefonî de tekez kiriye ku ew kesên xwestin rêya xwepêşandanê rewa ya xelkê biguherin, bêne dadgehkirin û got, nabe axa Herêma Kurdistanê bo êrîşa li ser welatên cîran were bikaranîn ku baca wê welatiyên Herêma Kurdistanê didin.

Nêçîrvan Barzanî careke din piştgriya Herêma Kurdistanê bo Serokwezîrê Iraqê Adil Ebdulmehdî anî ziman got: “Em dîsa tekezî li ser wê yekê dikin ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê dixwaze piştgiriya xwe ji bo kabîneya Dr. Adil Ebdulmehdî weke Serokwezîrê Iraqê cardin nîşan bide. Ez dubare tekezî li ser wê yekê dikim ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê gelek bi cidî dixwaze pirsgirêkên xwe yên li gel Bexdayê di çarçoveya destûra Iraqê de çareser bike.”