Serokê PAKê peyama sersaxîyê ji Sekreterê Giştî yê HDKyê re şand

Partiya azadiya Kurdistanê peyama serxweşiyê ji Hizba Demokrat a Kurdistanê (HDK) re rêkir.

Peyama serokê Partiya Azadiya Kurdistanê:

Birêz Xalid Ezîzî

Sekreterê Giştî yê Hizba Demokrat a Kurdistanê (HDK)

Bi xemeke mezin em agahdarbûne ku Endamê Komîteya Navendî ya HDKyê Mûsa Babaxanî roja

Pêncşemê 6ê Tebaxê ji aliyê 2 teroristên ser bi Komara Îslamî ya Îranê ve hatîye revandin û roja

7ê tebaxê dahnê sibê termê wî li odeyeke Hotela Gula Silêmaniyê li bajarê Hewlêrê hatiye dîtin.

Herweha li gorî agahdarîyên ku hatine belav kirin, gelek nîşaneyên îşkenceyê jî li ser termê Mûsa

Babaxanî hatine dîtin.

Mûsa Babaxanî têkoşer û xebatkarê doza azadîya Kurdistanê ye û şehîdên me hemû

Kurdistaniyan e.

Em wan qatilên terorîst û Komara Îslamî ya Îranê ji ber qetil kirina Mûsa Babaxanî rûreş dikin

Em hevparê êş û xema we ne.

Ruhê şehîdê me şad, cîhê wî biheşt be. Ez li ser navê xwe û li ser navê hemû rêveber û endam û

layangirên partîya me sersaxîyê ji malbata Musa Babaxanî, ji cenabê we û ji hemû rêveber û

endamên HDKyê û ji gelê Kurdistanê re dixwazim.

Mustafa Özçelik

Serokê Giştî yê PAKê(Partîya Azadîya Kurdistanê)