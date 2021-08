Serokê Federasyona Kurdan li Soyveta bere, rojhilatzan, kurdzan,

rexnevanê wêjeyê, akademisyen, welatparêzê tekoşer û evîndarê gel û

welat Prof. Dr. Kinyazê Îbrahîm koça dawî kiriye.

Em gelek xemgîn in.

Şerxweşiya xwe pêşkeşê malbat û hevkarên wî dikin, şirikê xema wan in.

Piştrast in, rêbaza wî berdewam dibe, sengerê wî vala namine.

Ruhê wî şad serê gelê Kurd xweş be.

09.08.2021

PSK Partiya Sosyalîst a Kurdistan