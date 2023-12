Serok Nêçîrvan Barzanî: Ala Kurdistanê sembola daxwazên me yên hevbeşe

Bi beşdariya birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, sibehiya roja yekşemê 17.12.2023ê, di merasimeke bijarte da Roja Ala Kurdistanê hate pîroz kirin.

Di vê merasimê da ku, birêz Şêx Cefer Şêx Mistefa Cîgirê Serokê Herêma Kurdistanê amade bû, Serok Nêçîrvan Barzanî gotarek pêşkêş kir ku eve jî naveroka gotarê ye:

Kesûkarên xweştivî û serbilind yên şehîdan,

Pêşmergeyên mêrxas,

Hêzên Navxwe, parêzvanên ezmûna me

Kurdistanî yên hêja yên li vir û li her derê cîhanê bin

Roja Ala li we pîroz be.

Di roja pîroz a ala Kurdistanê da ku em ala xwe bilind dikin, bila di her bilinda hejiyaneke ala da hêza berdewamî û yekrêziya gelê me bîne bîra me.

Ala Kurdistanê tabloyeke rengîn e ku, bi xwîna şehîdan û îradeya têkoşîn û pêkvejiyana hemûyan yên ku Kurdistanê wek mal û welatê xwe dihesibînin hatiye neqişandin.

Bila rengên ala me di hişê me de daxwaz û nirxên bilind şiyar bikin. Spî daxwaza edalet, aştî û pêkvejiyanê ye. Kesk îradeya vejîn, berdewamkirin û têkoşînê ye. Rengê Sor îradeya berxwedanê û pîroziya xwîna şehîdên tevgera azadiya Kurdistanê ye. Bila tava Zer a li ser ala me bibe hêvênê umêd û hêviya me ya gehiştin bi mafê çarenûsê.

Ev ala tevî ku sembola yek welat e, yek bi yek dilên vî welatî li her derê bin bi kurd û hemû pêkhateyan bi hev ra girê dide. Ji ber vê yekê bila îro bilindkirina alê bila wê peymanê di mejiyê me da nû bike ku em dubendiyan derbas bikin, rêz li nakokiyên xwe bigrin û bi hev ra neteweyekê ava bikin ku bibe hêviya hemû kesên ku li Kurdistanê dijîn. Bila Kurdistan bibe mala pêkvejiyanê û bibe nimûneya lêborînê di nav gelên herêmî û cîhanê da.

Ala me sembola daxwazên me yên hevpar e, sembola rûbirûbûna dijwariyan û serkeftina bi ser astengan da ye. Ew sembola sozên me ya ji bo paşerojek geştir ji bo me hemûyan e.

Dema ku em alê li ezmanê bêdawî bilind bikin, bila digel da morala me bilind bibe. Bila hemû potansiyela bêdawî ya ku di têkoşîna me ya kolektîf de heye, bîne bîra me.

Bila ew rûmeta ku em îro hest pê dikin, me ji bo armancên bilindtir teşwîq bike, ji bo destkeftên mezintir, ji bo ruh û vînek hevbeş, ji bo hezkirina hevbeş ji bo welat û hemû kesên ku li Kurdistanê dijîn. Di bin vê sîwana hevgirtinê de ku, sembola nasnameya me ya hevpar e, em bi hev re, bi hêztir û xurtir bi pêş ve biçin û mezinahiya miletê xwe li ser rûpelên dîrokê tomar bikin.

Di vê rojê de silav li giyanê pîroz ên hemû kesên ku di bin siya vê alê de jiyana xwe ji bo azadiyê dane.

Silav li wan tekoşerên ku di bin vê alê da ji bo ku xewnên gelê me û hemû pêkhateyan pêk werin hemû hewldan kirin. Silav li wan têkoşeran, li wan Pêşmerge yên qehreman ku heta niha jî ji bo serkeftin û aramiya welat hewl didin û dest ji têkoşîna xwe bernadin.

Silav ji bo hemû kesên ku di bin siya vê alê da ji bo paşerojeke baştir ji bo welatê me têdikoşin û dixebitin.

Em îro bi hev re dibêjin:

Berz û bilind be ala me

Her serbilind be Kurdistan

Hûn hemû bi xêr hatin.

Gelek spas.