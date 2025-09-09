Şam bi têkiliyên dîplomatîk hewl dide ku rewşê asayî bike

Şam bi têkiliyên dîplomatîk hewl dide ku rewşa asayî bibe, ji ber ku tê gotin êrîşên asmanî aramiyê xera dikin .
Serdan piştî êrîşên asmanî yên li Hums û Latakiyê û teqînên li balafirgeha Şamê tên.
Şam, piştî êrîşên hewayî yên ku roja Duşemê êvarê li Hums û Latakiyê hatin kirin jî, hewl da ku têkiliyên xwe yên derve bi rêk û pêk bixe. Hefteya borî, piştî raporên teqînan li Balafirgeha Navneteweyî ya Şamê jî, têkiliya Şamê ya navneteweyî berdewam kirin.
Şam piştî êrîşa Îsraîlê ya dawiya Tebaxê ku îdia dikir ku cihekî li Kiswa hedef girtiye, di rewşeke nebaş de ye. Sûriye hewl dide van aloziyan paşguh bike û wekî her carê kar bike.
Roja Duşemê, medyaya dewletê ya Sûriyeyê got ku welat bi rayedarên Lubnanî re hevdîtinan dike.
SANA ya Sûriyeyê got, “Li gorî encamên civîna berê ya di navbera şandeyeke Wezareta Karên Derve û Koçberên li Sûriyeyê û hikûmeta Lubnanê de, roja Duşemê civîneke pêşîn di navbera komîteyên Wezareta Dadê û yên ewlehiyê de pêk hat.”
Şamê her wiha mazûvaniya şandeyeke Rûsî bi serokatiya Cîgirê Serokwezîr Alexander Novak kir. Şandeyeke ji Moskowê roja Sêşemê gihîşt Balafirgeha Navneteweyî ya Şamê. SANA ragiand ku; “Şand dê bi hejmarek berpirsên payebilind ên Sûrî re bicive da ku li ser hevkariya aborî, ewlehî, parastin û siyasî biaxivin.”
Şam dixwaze bi Qeter û Îmaratên Erebî yên Yekbûyî re têkiliyan ava bike.
Dixwazin bi Qeter û Îmaratê re têkiliyan ava bikin Di warê enerjî û darayî de, Şam dixwaze xwe bighîne Qeteriyan.
SANA destnîşan kir ku “Wezîrê Petrol û Çavkaniyên Madenî yê Sûriyeyê Mihemed El-Beşîr îro li Dohayê bi Wezîrê Dewletê yê Karûbarên Enerjiyê yê Qeterê Saad bin Şerîda El-Keabî re li ser xurtkirina hevkariya dualî di sektora enerjiyê de, bi taybetî di warên petrol û gazê de, hevdîtinek kir.”
Ew li ser pisporiya teknîkî û endezyariyê diaxivin û ji pêşkeftin û pisporiya Qeterê sûd werdigirin.
Dibe ku Qatar Energy bi veberhênana li binesaziya enerjiyê li Sûriyeyê re eleqedar be.
Di dawiyê de, Sûriye bi Tirkiyeyê re civîna dike da ku mijarên parastinê nîqaş bike. Fermandarê Hêzên Hewayî yên Sûriyeyê Tugeneral Assem Hawarî li Enqerê bi Serfermandarê Giştî yê Tirkiyeyê General Selçuk Bayraktaroglu û Fermandarê Hêzên Hewayî yên Tirkiyeyê General Ziya Cemal Kadioglu re, piştî vexwendinek fermî, civiyaye.
“Li gorî kanala Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê li ser Telegramê, di hevdîtinan de hejmarek dosyayên hevpar û mijarên berjewendiya hevbeş hatine nîqaşkirin.” Tê payîn ku Enqer di salên pêş de bibe hevkarek leşkerî ya sereke ji bo Sûriyeyê.