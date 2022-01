PYD, partiya Baasê ye. Li Sûriyeyê herêmeke otonom ya Kurd-Kurdistanê tune ye…

PKK/PYD partiyeke Kurd-Kurdistanê nîne. Loma jî ji bona berjewendiya neteweya Kurd û Kurdistanê xebate wan biçek absûrd û xerîb dibe. PKK/PYD partieyeke Baasê ye …

Îbrahîm GUÇLU

Li Kurdistanê gelek siyasetvan, nivîskar, rojnamevan bê zanyarî nêrînan diafirînin. Bi van nêrînên xwe jî ciwanên kurd û gelê kurd dixapinin ku helwestên şaş nîşan bidin. Beşek ji wan jî vê helwestê qestî dimeşînin ku bila serê însanan tevlihev bibe.

Ev helwesta nexweş zêdetir di derbarê Dewleta Federe ya Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de tê rojevê. Bi taybetî jî di derbarê Rojavayê Kurdistanê de rewşeke gelek nexweş derdixe holê.

Di derbarê Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD), hebûna PKKê li Rojavayê Kurdistanê, pêwendiyên PKKê Rejîma Baasê û Emerîka û Îranê, statuya Rojavayê Kurdistanê de xwe diyar dike. Ez dixwazim di van mijaran de roniyek û perspektîfekê nîşan bidim.

PYD, PARTIYEK KURD Û KURDISTANÊ NÎNE. RÊXISTINA DEWLETA SÛRİYEYÊ- PKK Ê YE…

1-Tê diyar kirin ku PYD wek partiyekê kurd a Rojavayê Kurdistanê ava bû. Ev nêrîna bi her awayî şaş û ne rast e. Beriya her tiştekî tê zanîn ku partî û rêxistin li hemû beşên Kurdistanê bi nav û nasnameya Kurd û Kurdistanê ava dibe. Di PYDê de nasnameya kurd û Kurdistanê tune ye. Heger partiyek bi nasnameya welat û an jî netweya xwe ava nabe, çewa dibe partiya wî welatî û wê neteweyê?

Bi taybetî dema ku neteweyek xwediyê dewlet nebe, partiyên wî neteweyî û wî welatî divê bi nasnameya xwe neteweyî û weletî ava bibe. PYD, heger partiyeke neteweya kurd û Kurdistanê be, divê bi navê Kurd û Kurdistanê ava bibûya. Lê nebûye.

Wek tê zanîn Partiya Demokrat a Kurdistana Sûriyeyê (PDKS) di sala 1957an de bi nasnameya welatî û Kurdistanê ava bû. Pişt re girêdayî şertên hiqûqî navê xwe bi nasnemaye neteweya xwe “kurd” diyar kir. Partiyên piştî PDKS li Rojavayê Kurdistanê ava bibûn, bi tebvayî bi nasnameya Kurd û neteweyî ava bû. Di van salên dawî de jî Partiya Demokrat ya Kurdên Sûriyeyê navê xwe guhert, bû, Partiya Demokrata Kurdistan a Sûriyeyê (PDKS).

Loma jî PYD ne partiyeke Kurd û Kurdistanê ye.

2-PYD, encama siyaseta PKK bi Rejîma Baasê re girêdayî ava bû. PKK, wek tê zanîn proje û aparata Dewleta Kolonyalîst a Tirk bû. Piştî salên 1980yî bi piştgirî û hewildana YNKê bi Rejîma Baasê re hevgirêdana xwe çêkir û endamên xwe bi destên leşker û îstîxberata Baasê di El Saîka de perwerde kir, yanî PKKê piştî ku bi her awayî bû rêxistina Rejîma Baasê gelek aşkere diyar kir ku “Rojavaya Kurdistanê” tune ye.

PKK dema ku ew konsepta pejirand û bû rêxistna Dewleta Sûriyeyê, Tevgera Neteweyî ya Rojavayê Kurdistanê ji bona ku tasfiye bike xebat kir, hemû rêxistin û partiyên Rojavayê Kurdistanê û serokên wan partiyan dijmin îlan kir; ji bona ku bêrûmet bike her xirabiyek û dek-dolab gerand.

Di sala 1984an de girêdayî daxwaz û plana Dewleta Sûriyeyê dema dest bi şer kir, 7000 ciwanên Rojavayê Kurdistanê li çiyayên Bakûrê Kurdistanê da kûştin û an jî bi xwe kûşt.

Dema encama tehdîta Dewleta Tirk di sala 1998an de serokê PKKê ji Sûriyeyê derket û Sûriye soz da Dewleta Tirk û bi dewleta Tirk re peyman jî çêkir ku pêwendiyên xwe PKKê bibibirin jî, Dewleta Sûriyeyê pêwendiyên xwe yên PKKê bi awayekî veşartî domand. PYD encama ew pêwendiyan bi dixwaze Rejîma Baasê bi destê PKKê di sala 2003an de ava bû.

3-Loma jî PYD bi destê PKKê û wek proje û rêxistma Dewleta Sûriyeyê ava bû.

4-PYDê di serî de rêxistina Baasê û PKKê bû, di vê qonaxê de jî rêxistina Baasê û PKKê ye. Loma jî kurd xeyal nekin ku PYDê dê ji PKKê û Baasê rizgar bibe. Ev yekatu wext û di tu şertan de jî pêk naye. Emerîka û hevpeymanên wan yên wek Fransayê jî vê rastiyê baş dizanin. Her çiqas ji dinyayê û ji Dewleta Tirk re dibêjin ku emê PYD ji PKKê veqetînin û dûr bixin, ew dizanin ku ev yeka pêk naye.

Emerîka ji bona berjewendiya xwe ya stratejîk PKK/PYDê bi kar tîne. Bi wan şerê wekaletê dimeşîne. Ew kirine leşkerên bi peran û erzan. PKK/PYDê jî ciwanên kurdan bi erzanî difroşin.

5-Loma jî divê Kurd xeyal nakin ku PYDê dê bibe partiyeke Kurd û Kurdistanê û dê bibe partiya Rojavayê Kurdistanê.

6-Loma jî PYD tu dem nikare bibe rêxistineke serbixwe û neyteweyî jî.. Dê yekîtiya kurdan naparêze. Dê mafên Kurdan ji bona qezenç bike û Kurdistanê azad û otonom bike, nikare xebat bike. Ew dê her dem xizmetî biyaniyan û dijminên kurdan bike.

Ew dê her dem wek rêxistineke Baasê bimîne. Dê li ser navê wan li neteweya kurd zûlum û zordarî bike. Kurdperweran bikûje. İzîn nade ku kurdperwer û rêxistinên Kurdistanê ji bona azadî û serxwebûna Kurdistanê û statuyeke Kurdistanê xebat bikin. Dê her demê zarokê û ciwanên kurdan birevînin û bidin kûştin û bi xwe bikûjin.

LI SÛRIYEYÊ XWESERÎ/OTONOMIYA KURD-KURDISTANÊ TUNE YE…

Beşek nivîskar û siyasetmedar û rojnamevan bi aqlê îdeolojîk diyar dikin ku li Rojavayê Kurdistanê herêmek xweser/otonom ya Kurd-Kurdistanê heye. Ferqa wê û Dewleta Federe ya Kurdistanê jî tune ye. Divê ku avayî ya li Rojavayê Kurdistanê û Dewleta Federe ya Kurdistanê wek hevûdu bê şirovekirin û helwest li hemberî wan jî wekhev be.

Gelo rastî ev e? Li Rojavayê Kurdistanê rastî ev nîne. Lewra li Rojavayê Kurdistanê xwesweriyek/otoniyeke Kurd-Kurdistanê tune ye.

Li Rojavayê Kurdistanê çima xweseriyek/otonomiyeke Kurdistanê tune ye em wê diyar bikin.

1-PKK/PYD partiyeke Kurd-Kurdistanê nîne. Loma jî ji bona berjewendiya neteweya Kurd û Kurdistanê xebate wan biçek absûrd û xerîb dibe. PKK/PYD partieyeke Baasê ye. Loma jî xizmetî Dewleta Sûriyeyê û Rejîma Baasê dike. PKK/PD ji bona Kurdan statuyekê çê nakin. Eqsê wê li dijî statuya Kurdistanê ne. Ew ji bona Baasê û j bona xwe statuyekê diparêzin.

2-PKK/PYDê di destpêkê de ji Rejîma Baasê re vekirî bi awayê siyasî xwedî derket. Dema ku partiyên Kurdistanê guhertina dewleta Sûriyeyê û rûxandina rejîm û aparatên Rejîma Baasê xwestin, PKK/PYDê li dij derket. Dewleta Sûriyeyê û Rejîma Baasê parast. Dema ku partiyên Kurdistanê ji bona Rojavayê Kurdistanê statuyeke otonom daxwaz dikir, PKK/PYD li dij derket. Dema partiyek piştgirê Dewleta Sûriyeyê û Rejîma Baaasê be, dê çewa ji wan azad û rizgar bibe. Herêmeke Otonom ya Kurd-Kurdistanê ava bike.

3-PKK/PYDê, piştî şerê hûndir li Sûriyeyê jî, piştgiriya Dewleta Sûriyeyê û Rejîma Baasê kir. Li sernavê dewletê şerê wekaletê meşand. Dewletê jî Dîktatoriya xwe li. Kurdistanê bi PKK/PYDê re parve kir. Piştî demekê PKK/PYD wek wekîlê Dewleta Sûriyeyê bû xwediyê dîktatoriyê. Li Gelê kurd zûlum û zordarî kir. Bi hezaran Ciwanên Kurdan di şerê wekalata rejîmê û dijninên Kurdan de da kûştin. Ji bona Tevgera Neteweyî ya Kurd, rêxistin û partiyên Kurdistanê tasfiye bike şer kir. Zarok revandin da kûştin û bi xwe kûşt.

4- Ji bona Rojavayê Kurdistanê pêşî got “Rojava” û nasnemaya Kurd-Kurdistanê bi kar neanî. Pişt re jî got ku Kurdistan tune ye, Bakurê Suriyeyê heye. Loma jî statuya li Rojavayê Kurdistanê hat ava kirin, bi Bakurê Sûriyeyê bi nav kir. Li Kurdistanê hejmara ereban zêdetir bû. Nûha jî PKK/PYDê û ereb bi hev re li Beşekî Bakûrê Kurdistanê desthilatdar in. Li beşekî mezin û girîng jî Dewleta Tirk desthlatdar e.

Gelo wê demê nivîskar û siyasetmedar û rojnamevanên Kurd dê çewa ji Herêma Otonom/Xweser ya Kurd-Kurdistanê qal bikin?

Diyarbekîr, 14. 01. 2022