PKK, em û reklam

Nûrî Çelîk

Birastî hewce nake em dûvdirêj behsa PKK bikin û dîsa reklama wê bikin. Ji xwe hêzên derveyî PKK ev 40-45 sal in têra xwe reklama PKK kirin û îro jî dikin. Bi qasî ku kesayet û partîyên derveyî PKK (baş yan xirab) reklama PKK kirine, PKK ewqasî reklama xwe nekiriye. Ez di şûna PKK de bûma, minê xelata Ocalan bida wan kesayet û partîyên ku bi salan e reklama wê dikin.

Dîrok û kiryarên PKK û rêvebirên wê kifş û zelal in. Êdî tiştekî veşartî nemaye. PKK û rêvebirên wê meqsed û armanca xwe pir bi zelalî dibêjin û hewce nabînin wek berê xwe di bin şîar û sloganên Kurd û Kurdistanek serbixwe de veşêrin.

Dewletên mezin plan û proje, bername û armancên dûvdirêj didin ber xwe, hesabê xwe û 50-100 salî dikin û li gor wê gavan davêjin, siyaseta xwe li ser esasê 100 salên pêşerojê gav bi gav dimeşînin. PKK ji bo hesabê 50-100 salên pêşerojê hat damezirandin. Dewleta Tirk ji 1970î de hesabê xwe û îro dikir. Piştî 50-60 salî Peymana Sykes Pîkot û Peymana Lozanê di 1923an de bi dawî dibû. Sedemek ji damezirandina PKK jî ev yek bû. Paraztin û berfirehtirkirina sînorên dewleta Tirk, xewna Mîsakî Mîllî û rêlibergirtina Kurdistanek serbixwe. Ji xwe PKK û rêvebirên wê vê yekê her roj bi zelalî dibêjin. Paraztina sînorên dagîrkerên Kurdistanê û dijayetîya Kurdistanek serbixwe ji wan re bûye xala sereke û xeta sor. PKK ji roja roj de ji bo vê armancê hat damezirandin û bi kujtina Kurdan dest bi karê xwe kir. Heta îro jî wê erka xwe pêk tîne. Bicîhbûna wê ya li Başûr, Rojava û Rojhilat sedema vê yekê ye. Wêrankirina Bakur ji bo vê yekê ye. Heta zarokên di pêçekê de jî vê yekê dizanin. Lê çi hikmek be hîna jî hinekKurdên me, hinek dem û dezgeh û partîyên me xwe kerr, kor û lal dikin û dixwazin rastîya PKK veşêrin.

Mijara me ya sereke ne PKK ye, divê ne PKK û daxuyanîyên wê bin. Di serî de divê em û ew hêzên ku meydan ji PKK re hiştin, ewên ku di 1983an de protokol bi PKK re çêkirin, pere û çek dan wê û ew li Kurdistanê bi cîh kirin, ewên ku dev ji kar û erkên Kurdayetîyê berdane û ji rexnekirinê pê ve tu tiştek di rojeva wan de tuneye, hesab ji xwe bipirsin. Ma gelo tenê dewletên dagîrker PKK xurt û bi hêz kirin? Na. Me kir! Ewên ku meydan ji PKK re hiştin û bipersiyariyî tev negeriyan, ewên ku îro bi nav hene lê li meydanê tunene, ewên ku siyasetek bi wesayet û îcazeta dewletê û Başûrê Kurdistanê dimeşînin, ewên ku kevirekî danaynin ser kevirê din, PKK xurt kirin û dikin. Keramet ne di rexnekirin yan dijminatîya PKK de ye. Keramet ne xweveşartina li pişt PKK ye. Keramet di xebatê de ye, di tifaq û avakirina alternatîfek netewî de ye. Em 24 katjimêran PKK rexne bikin û neyartîya wê bikin fêde nake. Kurd êdî guh nadin rexnekirin yan neyartîya hêzên din. Kurd dixwazin meydanek dagirtî bibînin. Kî dikare hespê xwe li meydanê bibezîne, ji wan re siwarê çê ew e. Heger hûn ji PKK baştir, rasttir, xurttir û bihêztir nebin, kes guh nade we, guh nade me. Ji ber vê, berî ku em derzîya di çavê PKK de bibînin, divê em şûjina di çavê xwe de bibînin.

Berî çend rojan endama Komîta Nevendî ya PKK Hêlîn Umît ji çapemenîya PKK re axivî û di derbarê Rojava û Amerîkayê de axivî û got: ” Amerîkayê dixwest wek Başûr li Rojava jî Herêmek Kurdistanê ava bike, lê PKK ev plan asteng kir “. Û bi dehan caran rêvebirên PKK daxuyanîyên bi vî awayî dane.

Li ser van gotin û daxuyanîyên PKK gelek nivîskar, rewşenbîr û alîgirên partîyên derveyî PKK wek her carê dest bi rexneyên tûj û neyartîya PKK kirin. Weke ku PKK nas nekin û weke ku PKK cara yekem van daxuyanîyan dide, dîsa bi rexne û êrîşan reklamek baş ji PKK re kirin û ew kirin rojevê. Birastî meriv ecêbmayî dimîne. Tu dibê qey PKK îro derketiye û daxuyanîyên PKK jî ji wan re tiştekî nû ye. Meriv dev ji hemû kar û barên xwe, dev ji hemû armanc û hedefên xwe berde û tenê wextê xwe bi PKK û siyaseta PKK re derbas bike, dûrî aqilan e. Li şûna ku wext û enerjîya xwe bidin xebatek çalaktir û meydanê ji PKK û dewletê re nehêlin, radibin xwe li pişt PKK vedişêrin da ku ji meydanê birevin û erkên xwe pêk neynin.

Bi kurt û Kurmancî; reklama baş yan xirab tuneye. Reklam reklam e. Li şûna ku em ji sibê heta êvarî enerjî û taqata xwe bi PKK re serf bikin, divê em mejîyê xwe format û zelal bikin, ked û enerjîya xwe bidin kar û xebatê û hewl bidin ku tifaq û alternatîfek Kurdistanî ava bikin. Heger em PKK ji mejîyê xwe navêjin û xwe neguherin, emê tenê xizmetê jisiyaseta PKK û dewletê re bikin wesselam.