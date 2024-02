Peyama Cîgirê Serok di salvegera şehîdên meha Sibatê de

Salvegera şehîdên 1`ê Reşemehê bîranînek xemgîne ji bo me hemûyan ku tê de hejmarek ji hevrê, serkirde, pêşmerge û xelkê sivîl bûne qurbaniyên ax û welat, bêyî ferq û reng, fikir û dirûşman bûne armanca terorîstên tarî. Ez bejna xwe li ber şehîdên vê karesata nayê jibîrkirin û hemû şehîdên Kurdistanê û berxwedana malbatên wan ditewînim.

Mixabin tişta ku li pişt van kiryarên hovane tê kirin, ne tenê şehîdkirina kurên me ye, her wiha ji holê rakirina nasnameya neteweya Kurd û Kurdistanê ye. Girîng e ku serkirdayetiya Kurd fêm bike ku dijmin li ser ax û welatê me bûne gef û dê her tim bibin gef.

Hêvîdar im êş û têkoşîna gelê kurd nekeve qurbana berjewendiyên taybet, em xwîna şehîd û leşkerên enfalkirî wek hêza bidestxistina mafên xwe yên destûrî, wek berdêla êş û bextreşiya ku di nav gelê xwe de kişandine, bikar bînin. salên dawî.

Şêx Cafer Şêx Mistefa

Cîgirê Serokê Herêma Kurdistanê

2024/2/1