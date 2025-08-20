Parîs, Rewşa Sûriyeyê û pêdiviya reformên girîng

Fransa pêşwaziya weşandina rapora Komîsyona Lêkolîna Navneteweyî ya Serbixwe ya li ser Sûriyeyê kir, ku di 11ê Tebaxê de li ser binpêkirinên li herêmên perav û navenda rojava di navbera Çile û Adara 2025an de li dijî sivîlan hatine kirin, kir. Ev belge qonaxek girîng di eşkerekirina rastiyan û misogerkirina hesabdayînê ji bo kesên berpirsiyar temsîl dike.
Wezareta Derve ya Fransayê di daxuyaniyekê de roja Sêşemê, 19ê Tebaxa 2025an de got ku “pêşniyarên di raporê de divê bi tevahî werin bicîhanîn, wekî ku rayedarên Sûriyeyê soz dane, da ku beşdarî xurtkirina aştiya sivîl, pêşîgirtina li dubarebûna sûcan û parastina sivîlan bibin.”
Di daxuyaniya xwe de, Parîsê bang li rayedarên Sûriyeyê kir ku sozên xwe pêkbînin, bi taybetî desturek bê sinor bidin timên komîsyonê bo deverên ku tundûtûjî lê hatiye dîtin da ku erka xwe bi hesanî pêkbînin.
Wezareta Derve ya Fransayê daxuyaniya Şamê ya amadebûna xwe ji bo beşdarkirina ajansên Neteweyên Yekbûyî di lêpirsînên berdewam ên li ser binpêkirin û sûcan de, bi taybetî li Parêzgeha Suweydayê, ku bi mehan e rewşa mirovî û ewlehiyê xirab dibe, destnîşan kir.
Fransayê tekez kir ku “veguherîna Sûriyeyê dê bi ser nekeve heya ku ew li ser bingehên xurt ên tevlêbûnê, rêzgirtina mafên mirovan û serweriya qanûnê neyê avakirin.”
Parîsê soza xwe ya ji bo rawestana li kêleka Sûrîyan di rûbirûbûna bêcezatiyê de û piştgiriya hewldanên Neteweyên Yekbûyî û rêxistinên civaka sivîl dubare kir.