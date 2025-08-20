Pirtûkxaneyê dikin navendeke çandî

Şêwirmendê Serokatiya Herêma Kurdistanê daxûyakirin ku, Serokê Herêma Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzani komîteyek ji bo veguherandina pirtûkxaneyê bo navendeke çandî ji bo berjewendiya hemû ciwan, nivîskar û rewşenbîran destnîşan kiriye.
Zîrak Kemal, şêwirmendê Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzani, li ser hewldanên Serokê Herêma Kurdistanê ji bo parastina berhemên nivîskar û rewşenbîrên Kurd axivî.
Wî got, “Nêçîrvan Barzani, dema ku serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê bû, û niha ku serokê Herêma Kurdistanê ye, her tim ji nivîskar, rewşenbîr, tevgera çandî û çanda gelê me re eleqedar bûye. Nêçîrvan Barzani dizane ku bingeha xurt a her neteweyek nivîskar û rewşenbîr in; Pêşketina her civakê bi saya wan e.”
Zîrak Kemal got ku dema helbestvanê Kurd Şêrko Bêkes li derveyî welêt mir, “Cenazeyê wî bi biryara Birêz Nêçîrvan Barzani bi balafireke taybet vegeriya welêt. Cenazeyê Cemal Nebaz, dîroknasekî mezin ê Kurd, bi fermana Nêçîrvan Barzani vegeriya Herêma Kurdistanê.”
Piştî mirina Ezîz Gerdî, hejmarek nivîskar, helbestvan û rewşenbîran nameyek ji Serokê Herêma Kurdistanê re şandin û jê xwestin ku mala Ezîz Gerdî veguherîne maleke çandî û wêjeyî da ku bibe çavkaniyek agahdariyê.
Zîrak Kemal dibêje. Li ser daxwaza Nêçîrvan Barzaniyê, li Serokatiya Herêma Kurdistanê komîteyek hatiye avakirin da ku bala xwe bide mijara pirtûkxaneya Ezîz Gerdî, da ku “pirtûkxaneyê biparêze û wê veguherîne maleke çandî ji bo hemî ciwan, nivîskar û rewşenbîran. Me bi malbata Ezîz Gerdî re têkilî danî, lê wan nêrînek cûda li ser pirtûkxane û mala wî hebû.”
Li gorî Zirak Kemal, Serokê Herêma Kurdistanê gotiye: “Em ê rewşê li ber çavan bigirin û bila ew biryara dawî bidin. Em amade ne ku bi her awayî piştgiriyê bidin malbata wan.”
Kemal dibêje “Doz çûye dadgehê û em rêzê li dadgehê digirin. Em amade ne ku her tiştî bikin da ku nav, nasname û berhemên Ezîz Gerdî di pêşerojê de zindî bimînin.”
Mehek berê, di rojnameyan de derbarê firotina giştî ya pirtûkxaneya Dr. Ezîz Gerdî de daxuyanîyek hat dayîn. Dadgeha Dadgehî ya Yekem a Ankawa di 17-08-2025an de biryar da ku pirtûkxaneya Dr. Ezîz Gerdî bifiroşe.
Pirtûkxaneya nivîskar bi 136 milyon dînar hat firotin. Birayê wî got ku ew li dijî firotinê derket. Nivîskarekî got, “Hîn dem heye û em ji serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê (KRG) dixwazin ku berpirsiyariya kirînê bigire ser xwe.”
Ezîz Gerdî, nivîskar û wergêrê Kurd, di 6ê Hezîrana 2022an de li nexweşxaneyek li Hewlêrê koça dawî kir.
Ezîz Gerdî, ku navê wî yê tevahî Ezîz Ehmed Abdullah e, di sala 1947an de li Hewlêrê ji dayik bû. Ew nezewicî bû.
Ezîz Gerdî ji zarokatiyê ve ji xwendinê hez dikir û di ciwaniya xwe de dest bi xwendina wêjeya Kurdî û biyanî kir. Di salên 1968-1969an de, rêzenivîsa yekem a berhemên Ezîz Gerdî, pirtûkek li ser psîkolojiyê, hat weşandin. Paşê wî pirtûk li ser wêjeya berawirdî, weşana Kurdî, rêberê helbesta klasîk a Kurdî û gelek… nivîsand.
Diyar Silêman / Rûdaw