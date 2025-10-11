Nêçîrvan Barzanî û dîplomasî!!!

Îro li seran serê cîhanê û bi destxistina mafan bi rê û rêbazên dîplomasiyê dibe.
Bûbê Eser
Me gelek caran gotiye û nivîsî ye ku piştî şerê çekdarî û azadiya welatan, karê dîplomasiya navneteweyî û navxweyî destpê dike.
Me dît û dibînin ku piştî azadiya başûrê Kurdistanê ku çawa Barzaniyan ew bi şer û berxwedanên xwe yên bi rêya çekdarî bi destxistibûn. Piştî wê bidestxistinê, êdî Barzaniyan dest bi pêwendî, diyalog û dîplomasiya navneteweyî kirin. Ji ber ku di şert û mercên îro de, karê dîplomasiyê ji şerê çekdarî zortire ku tu daxwazên gelê xwe bi cîhanê bide nasîn û qebûlkirinê.
Serkêş û pêşkêşiya vî karî piştî serok Mesud Barzanî bû kar û erka serokê Herêma Kurdistanê ya rêzdar Nêçîrvan Barzanî. Wî jî ev erka xwe weke dîplomatekî kurd, bi zanîn û kanîna xwe, ji bona mafê gelê xwe, bê westan aniye û tîne cih.
Di destpêkê de, bi temenê xwe yê bi çûk, bi ciwanî û li gor zanîna xwe, rêzdar Nêçîrvan Barzanî bû aktorekî zîrek, jêhatî û xwedî hêz û qabîliyek ango zanyariyekî weha ku di her hevdîtinên xwe yên bi dîplomat, serokwezîr û serokkomaran re dikir, miheqeq ji bona berjewendiya gelê xwe tiştek bi dest dixist û dixe. Loma jî mirov bi rehetî dikare bêje ku kêm kesên weke rêzdar Nêçîrvan Barzanî di qada navneteweyî de zîrek û jêhatî, hene.
Ji ber vê zîrekbûn û jêhatîbûna wî ye ku ew bûye sembolekî karê dîplomasiya navneteweyî. Ew bûye hêz û qawetek ku ji bona bi destxistina mafê kurdan. Ew di qada navneteweyî de bûye çirûskek û wê şevreşa navneteweyî ku girtibû ser gelê kurd radike.
Bala xwe bidinê, ev bi salan bû ku tirkiyê ambargoya balafirên wan berbi bajarê Silêmaniyê nefirin, danibû. Ji ber vê, balafirên wan nediçûn Silêmaniyê. Ev ambargoyek weha bû ku niştecihên Silêmaniyê û yên der dora wir gelekî zehmetî ditînin. Zehmetiyeke din jî ji bona ew kesên ji derveyî welêt ku bikaribin herin bajarê xwe Silêmaniyê bû.
Wê ambargoyê xelkên me yên Silêmanuyê aciz ê zivir kiribû ku di warê aborî de jî gelek zehmetî didîtin. Bi wê ambargoyê çûyina geştiyaran bo Silêmaniyê gelekî kêm bû bû.
Lê serokkamarê Herêma başûrê Kurdistanê, bi çûna xwe ya vê taliyê(09.10.2025), bi zîrekbûn û têgiştina xwe ya dîplomatîk ew ambargoya dewleta tirk ku danîbê ser Silêmaniyê rakir. Bi rakirina wê xelkê Silêmaniyê wê hilmeke fireh bigirin. Êdî wê zehmetî û astengiya geştiyaran nemîne. Bi vê jî wê di warê aborî de bajarê Silamaniyê bibe xwedî aboriyek baş.
Aha îro siyasetmedar û dîplomatên weke rêzdar Nêçîrvan Barzanî ji bona me kurdan lazime ku kurd di qadên navneteweyî de bibin xwedî destkeftî. Îro li seran serê cîhanê û bi destxistina mafan bi rê û rêbazên dîplomasiyê dibe. Welatek di warê dîplomasiya navneteweyî de çiqasî xurt be, ewqasî dibe xwedî mafên rewa.
Spas ji bona rêzdar Nêçîrvan Barzanî ku ew ambargoya tirkan ya balafirên li ser bajarê Silêmaniyê rakir. Helbet di çûyina xwe de dibe ku rêzdar gelek maf û destkeftiyên din jî bi dest anîbe. Ji ber ku di her çûyineke xwe de rêzdar miheqeq ji bona gelê xwe hin maf û destkeftiyan bi dest anî ye.
Her weha Karwan Gezneyî berevkê YNK spasiya rêzdar Nêçîrvan Barzanî dike ku bi dîplomasiya xwe ew ambargo rakiriye.
Îcar ew kes, partî û hin dezgehên dikin gazî û hawar û dibêjin: ”Çi karê Nêçîr li trikiyê heye” bila bifikirin ku bi destxistina mafan, ne tenê rêya çekan e. Ya girîng ew e ku mirov bikaribe di warê dîplomasiya navneteweyî de bi serkev e.