Nêçîrvan Barzani: Dema wê ye ku destûra bingehîn a Iraqê were cîbicîkirin

Nêçîrvan Barzani di çerçoveya bangeşeya hilbijartinan de li Duhokê got: “Duhok her tim li pişt Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bûye û dijberên wê bêhêvî kiriye.”
Barzanî got: “Ev hilbijartin ji bo PDKê û pêşeroja me girîng e û PDK ber bi milyonek dengan ve diçe.”
Nêçîrvan Barzani her wiha kêfxweşiya xwe ya ji bo bidawîbûna şerên li deverên sînor anî ziman û hêvî kir ku “aştî her tim li herêmê were damezrandin.” Û got: “PDK dê pêvajoya xwe ya serfirazî û pêşketinê bidomîne. Serkeftina PDKê serkeftina wekheviyê û Kurdistanê ye.”
Di destpêka bernameya bangeşê de, Serbest Lazgin, endamê Buroya Siyasî û serokê Buroya Rêxistinî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li Duhokê, got, “Birêz Nêçîrvan Barzani ew rêber e ku pêvajoya serfiraziyê li Kurdistanê dest pê kir. Beşdariya wî û mîrata projeyên wî yên stratejîk eşkere ne. Wî Kurdistana me ji qonaxek dijwar bir qonaxek pir baş û wêneyek Kurdistanê li hundir û derveyî welêt nîşan da. Îro, Birêz Mesrûr Barzani vê pêvajoya berdewamiyê didomîne, wî di seranserê vê kabîneyê de, ku kabîneya nehan e, gelek xewn pêk anîn”
Nêçîrvan Barzanî di beşek axvtina xwe de Got:
Nêçîrvan Barzani: Ev hilbijartin ji bo pêşeroja neteweya me girîng e
“Badînan çiyayê bilind e ku di hemî zehmetiyan de her gav li pişt PDKê rawestiyaye û ji dijberên PDKê re dilşikestî daye ku Badînan bi PDKê re dimîne. Duhok û Badînan evîna me û ya Serok Barzani ne,”
“Ev hilbijartin ji bo PDKê, ji bo Kurdistanê û ji bo pêşeroja neteweya me girîng e. Hûn nûnertiya hemî beşên civakê dikin. Hûn xewn û hêviyên van beşan dizanin. Hûn mifteya serkeftina PDKê ne,”
“Ger PDK bihêz be, Kurdistan bihêz e. PDKê bi hebûn û hewildanên we dest bi pêvajoyekî kiriye, ku dê bi alîkariya Xwedê û piştgiriya we berdewam bike. Heta ku hûn xwedî li PDKê derkevin, PDK dê bi ser bikeve,”
‘Niha qonaxa bicîhanîna destûra Iraqê ye’
“Di sala 2003an de, dema ku rejîm li Iraqê hilweşiya, PDK roleke mezin lîst. Di sala 2005an de, destûra Iraqê ya daîmî hate nivîsandin. Hin ji mafên me yên girîng di destûra Iraqê de hatin bicîhkirin.
“Piştî ku destûr hate nivîsandin, Iraq ket nav şerê navxweyî û dû re jî şerê li dijî DAIŞê. Li Iraqê qonaxeke nû derketiye holê. Niha qonaxa bicîhanîna destûra Iraqê ya daîmî ye.
“Qonaxa destpêkirina bicîhanîna destûra Iraqê ji qonaxa nivîsandina destûrê girîngtir e, û hêza ku dê van destkeftiyan biparêze PDK ye,”
‘PDK nasnameya doza Kurd û gelê Kurd e’
“PDK nasnameya doza Kurd û gelê Kurd e. PDK di sala 1946an de wekî hêviyek ji bo Kurdistan û Kurdbûnê hate damezrandin. Di demekê de ku Kurd û Kurdistan di rewşek xirab de bûn hate damezrandin.
“Encama têkoşîna PDKê di salên 1958 û 1961an de ew bû ku navê Kurd di destûr û qanûna Iraqê de cih girt. Di sala 1961an de, PDKê şoreşa herî mezin a Kurd bi rê ve bir.
“Di sala 1991an de, PDKê dîsa roleke mezin di organîzekirin û serkeftina serhildanê de lîst, û paşê ew PDK bû ku pergala demokratîk li Herêma Kurdistanê îcad kir,”
‘Divê mûçe nebe xêr’
Barzanî got, “Heke em bixebitin dê kêmasî hebin û pirsgirêkên me yên bi Bexdayê re dê werin çareserkirin. Divê mûçe nebin xêr ji bo me an we. Divê mûçeyên Herêma Kurdistanê di nav mûçeyên Iraqê de werin dayîn.”
Wî bang li xelkê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) kir ku biçin ser sindoqan û dengê xwe bidin Lîsteya 275ê, kampanyayek aram li ser asta KDP û asta xwe nexin xwarê û bersiva kesî nedin.
Wî got, “PDK dê di bin serokatiya Serok Barzani de têkoşîna xwe bidomîne. Ji bo ku Kurdistanek bihêz hebe, divê PDK bihêz be.”
Wî got, “Ew xulamên we ne ku ji bo parastina mafên Kurdistanê diçin Bexdayê. Soza me di 11ê vê mehê de ye û em ê dengê xwe bidin Lîsteya 275, ku dê mafên vî miletî biparêze.”