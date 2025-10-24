Amerîka hilbijartinên Iraqê bi baldarî dişopîne.

Li Iraq û Kurdistanê hilbijartin tên lidarxistin û têkoşîneke dijwar ji bo bidestxistina piraniya dengan û kursiyan di nav partiyan de heye, da ku roleke bibandortir di avakirina hikûmeta Iraqê ya bê û şekildana siyaseta vê hikûmetê de bilîzin.
Li Zanîngeha Amerîkî ya li Washingtonê paneleke taybet li ser hilbijartinên Iraqê û nêrîna Amerîkayê ya li ser hilbijartinan li darxist. Ka gelo ew çawa li hilbijartinan dinêrin û nîqaşên li vir li Washingtonê bêtir li ser çinê ne.
Civîn li ser girîngiya beşdariya dengdêran, boykotkirina hilbijartinan û giraniya partiyan sekinî, bi taybetî li bersivên pirsa kî dikare fraksiyoneke mezin ava bike û serokwezîrê pêşerojê digere.
“Her çend Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi hesasiyet û girîngiyê li vê pêvajoyê dinêre jî, lê rasterast mudaxeleyî pêvajoyê nake û çi dixwaze serkeftina pêvajoya demokratîk li Iraqê misoger bike, her gava ku pêwîst be zextê li hikûmeta Iraqê bike.
“Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi cidî li hilbijartinên Iraqê dinêre, lê ew ê mudaxeleyî wan neke, û ew ê bandora rasterast a ku 10 sal berê hebû, nebin. Nêrînek hebû ku divê ew rê bidin pêvajoya siyasî ya li Iraqê ku hikûmeta xwe hilberîne.” Eger Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bikaribe pê re mijûl bibe, em ê bikin. Eger em nekarin, em ê pê re mijûl nebin. Ji ber vê yekê, di rêveberiya niha ya Trump de, ew wê cidî digirin, lê ew destwerdanê nakin.”
Berdevkê Wezareta Derve ji RUDAW re got: “Em ji serdestiya Îranê li ser her tiştî li Iraqê, tevî pêvajoya hilbijartinê, nîgeran in, lê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bawer dike ku encama hilbijartinên 11ê Mijdarê bi Iraqiyan ve girêdayî ye.” Washington daxwaz dike ku partî piştî hilbijartinan zû hikûmetekî ava bikin.
Serokê Amerîkayê Donald Trump di rojên dawî de nûnerekî taybet ji bo Iraqê tayîn kiriye, û piraniya nîşanan li vir li Washingtonê ew e ku tayînkirin tê wateya bêtir baldariya Amerîkayê li ser mijarên germ ên li Iraqê, nemaze mijara komên çekdar.
Jennifer Gavito got: “Berî her tiştî, ez difikirim ku ev tekezî li ser têkiliyên Amerîka-Iraqê ye, ku hinekî gelemperî ye, lê em dibînin ku Serok Trump rola nûnerê taybet ji kevneşopiya hebûna balyozek bêtir bikar tîne.”
Raport hevdem bû bi axaftina telefonê ya di navbera Wezîrê Derve yê Amerîkayê Marco Rubio û yek ji kesayetên herî bi bandor ên di rêveberiya Trump de bi Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şaya Sûdanî re; Du xalên sereke yên axaftina telefonê hilbijartinên Iraqê û çekdarkirina komên çekdar ên Iraqê bûn. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ne tenê dixwaze ku komên çekdar ên li Iraqê rola xwe kêm bikin, lê di heman demê de çekên xwe deynin û tevlî pergala parastinê ya Iraqê bibin.