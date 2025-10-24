Leyiztikvanê Fenerbahçe yê êrîşê leyiztikvanê kurd kir..!

Şevîdin di navbera yana fotbolê ya Fenerbahçe ya Tirkî û Stuttgart a Almanî de di çerçoveya Lîga Ewropî de yarîyek li Stanbulê hate leyîztin. Demekî di navbera leyîztikvanên Fenerbahçeyê yê Tirk û leyîztikvanê Stuttgart ê yê Kurd de aloziyek peyda bû. Denîz Undan fotbolîstek kurde û li Almanya gelekî tê naskirin û gelek cara dinava tim a hilbijêr a Almanya de jî cih digre.
Aloziya navbera hinek leyioztikvanên Fenerbahçe yên Tirk û Deniz Undanê Kurd de rû dayî, di medya civakî de bû weke rojevekî.
Deniz keseke ku xwe Kurd dizanê û dide xûyakirin jî bi kurditiya xwe serbilind e.
Denîz Undan Kurdek ji navçeya Wiranşehra Ruhayê ye û ji malbatek êzidiye. Dezîz sala 1996ê li Almanya ji dayik bûye..