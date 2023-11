Avakirina îfadeya ji bo mafên mirovan tê wê wateyê ku mafê we heye ku hûn ji ramanên kesên din ne razî bin, û agahdarî bi kesên din re parve bikin.Mafên mirov û azadiya derbirînê ava dike, ku civakek dadperwer diafirîne…

Mûsa Xalid

Azadiya derbirînê û mafên mirovan an jî azadiya ramanê bi rêya derbirîna ramanê mafekî siyasî ye. Mafên mirovan û azadiya raderbirînê bi azadiya siyasî ve girêdayî ye..

Girîng e ku pîvana azadiyê were sînordar kirin û rêz li taybetmendiyên çandî yên neteweyên cihê bigire. Mafên mirovan û azadiya raman û derbirînê bi gelemperî bi hin cureyên mafan ve têne sînordar kirin, wek mafên mirovan, azadiya îbadetê, azadiya çapemeniyê, azadiya xwenîşandan an azadiya ramanê ya aştiyane Xala 19 ya ICCPR dibêje: “Her kes xwediyê mafê azadiya raman û derbirînê; Maf azadiya derbirînê, azadiya derbirînê, nerîn û derbirînê dihewîne, bêyî ti sînordariyek di derbarê şekl û derbirîna vî mafî de hebe. “Gava ku hewce be “rêzgirtina mafan an yên din” an “parastina ewlehiya neteweyî, nîzama giştî, û tenduristiya giştî ya giştî an qonaxa pêşkeftinê.”

Richard Moon her wiha çendîn daxûyaniyan destnîşan kir ku mafên mirovan û azadiya raderbirînê pêwîstiya pêwendiya civakî heye. Ew amaje bi wê yekê dike ku bi rêya têkiliyan, ferd dikarin bi kesên din re wek malbat, heval û hevkaran re têkiliyan deynin, ji ber ku di diyaloga bi kesên din re, kes beşdarî pêşxistina zanînê di civakê de dibe.

Destpêka feraseta modernîteyê, azadiya mafên mirovan û îfadeyê vedigere serdema navîn di serdema qedîm ya qral û qraliyetê de, mezinahî û yekitiya şoreşê di sala 1688an de, qralê Îngilîstanê James II dagir kir.Qral Meryem II. Mafên Mirovan û Mafên Hemwelatiyan ên Îngilîstanê li Fransayê di sala 1789an de û piştî şoreşa Franseyê, ku tê de got: Azadiya ramanê wek mafekî mirovî û derbirînê li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) têk çûye ku mafên mirovan û azadiya derbirînê di Destûra Bingehîn de pêk bîne. 1776 û 1778, ku di 1798 de hatin rakirin.

Di dawiya 2005 û destpêka 2006 de, cîhan dest pê kir ber bi tevgerên siyasî, medyayî û olî ve, ku tevgera li Ewropayê bi dawî anî. di hiqûqa ewropî de, îro kêm tê tetbîqkirin lê bandora van van qanûnan hîn jî di qanûnên wan de heye, wek nimûne, xalên 188 û 189 yên Qanûna Cezayê ya Avusturyayê, Xala 10 ya Qanûna Cezayê ya Fînlandiyayê, Xala 166 a Qanûna Cezayê ya Almanya. Maddeya 147 ya Qanûna Cezayê ya Hollandayê û Xala 525 ya Qanûna Cezayê ya Spanyayê. Mafên mirovan û azadiya neyînî azadbûna ji destwerdana kesên din e.

Azadiya negatîf bi giranî azadiya aliyên derve hewce dike û berevajiyê wê azadiyê ku erênî ye (gihîştina hêz û çavkaniyên pêwîst ji bo birêxistinkirina derbirîna şiyanên takekesî). û Berlîn ev cudahî di derseke bi sernavê “A Concept of Freedom” de destnîşan kir. Têgeha neyînî ya azadiyê bi gelemperî di parastina azadîxwaziya destûrî de, mînakên civaka azadîxwaz a demokratîk ên wekî azadiya tevgerê, azadiya mafên mirovan, azadiya ol, azadiya derbirînê û li dijî destwerdana dewleta mirovî û exlaqî tê îfade kirin. , li hember vê îdiaya ku bi hewcedariya pêşvebirina azadiya neyînî tê binavkirin, hin nerazîbûn hene.

Mafên mirovan Azadiya pozîtîf ew e ku mirov bikaribe xwe bi azadî li gorî hewcedariyên xwe îfade bike, berevajî azadiya neyînî, ku tê wateya azadkirina ferd ji astengiyên derve yên li ser kirin û tevgerên mafên mirovan. Têgîna azadiya pozîtîf divê di nav sînorên hundirîn de azadiyê bihewîne.

Alî, avahî û bandor ji bo têgeha azadiya erênî bingehîn in, ji ber ku ji bo azadiya mafên mirovan divê di pratîkê de tev li pêkhateyên civakî bibin.

Bingeha têgeha azadiyê erênî ye, ji ber ku ji bo azadiya mafên mirovan, divê mirov di pêkhateyên civakî de di pêkanîna îradeya azad de cih bigire, nijadperestî dê bikaribe azadiya maf û takekesî ji holê rake. Di berjewendiya saziyên civakî de, şiyana hemwelatiyan ji bo beşdarbûna di hikûmetê de û naskirin û ragihandina deng û berjewendiyên xwe. ji bo wê yekê ku axaftina wê zêdetirî 10 sal berê gihîşt Berlînê.