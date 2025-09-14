Li Farqîna Amedê dahênana dîrokî

Lêkolînên ku li navçeya Farqîn a Dîyarbekirê hatine kirin eşkere kirin ku herêm xwedî dîrokeke dewlemend e ku vedigere nêzîkî 12,000 salan.
Lêkolînên ku li navçeya Farqîn a Dîyarbekirê hatine kirin eşkere kirin ku herêm xwedî dîrokeke dewlemend e ku vedigere nêzîkî 12,000 salan. Ev bermayîyên dîrokî, ku di nav sînorên çar gundan de hatine dîtin , demekî ya jiyana mirovahiyê ronî dike.
Dema insan ji jiyana nêçîrvan-berhevkar ber bi jiyana niştecîbûnê û destpêka çandiniyê vediçin dide berçavan..
Di nav bermayîyan de, serîncên avê di tehtan de kolane,derîncikên bi destan hatî çêkirin, gorên kevir û vir û pergaleke ava binê erdê ya sofîstîke hene. Her wiha bermahiyên dîwarên bajêr jî, delîlên niştecihbûneke rêxistinkirî, balkêş in.
Lêkolînê şopên niştecihbûnê eşkere kirin ku vedigerin 10,200 BZ. Tê gotin ku dîtin nîşanên girîng didin derbarê serdema ku civakên nêçîrvan-berhevkar derbasî jiyana niştecîbûnê bûne û gavên pêşîn ber bi çandiniyê ve hatine avêtin.
sında bulundu.