Komisyona `Pêvajoyê` dişe Diyrbekir..!

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê hefteya bê diçe Dîyarbekirê. Hûrgiliyên serdanê hêja baş nayê zanîn. Lê dê komisyon kesayet û dezgehên pêvajoyêre eleqederin hevdîtina bike. Piştî serdana Diyarbekirê dê Komisyon civînekî li gel berpirsê MITê Îbrahim Kalin re bike.
Herweha dê komisyon piştî civîna berpirsê MITê, hinek wezaretan re jî civîna pêkbîne.
Piştî serdana Dîyarbekirê roja Înê, Komisyon i Rêvebirê MITê Îbrahîm Kalın, Wezîrê Parastinê Yaşar Guler û Wezîrê Karên Hundir Alî Yerlikaya re cara duyemin bicive.
Kalın û wezîr dê li ser rewşa pêvajoyê û rewşa li Sûriyeyê hevdu agahdar bikin. Civîn dê ji çapemeniyê re girtîbin.