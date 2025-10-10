Ev cure siyaset dê bextewerî û vejînê bêtir bîne Kurdistanê.

Nêçîrvan Barzanî, bi têgihîştina wî ji vê atmosfêra nû ya derketiye holê û ji ber ku Serokatiya Herêma Kurdistanê sîwaneke kombûyî ya deng û rengên cihêreng e û parêzvanê mafên hemwelatiyan e li her cih û cografyayeke Kurdistanê.
Talat Tahir
Pêşveçûnên dawî yên li Rojhilata Navîn û guherînên jeopolîtîk ên qewimîne, li gorî paşxaneya bi salan a hevjiyana bi hev re û bi berçavgirtina pêşerojeke baştir ji bo Herêma Kurdistanê, ji berê zêdetir Herêma Kurdistanê û rêvebirên wê dixe bin berpirsiyariyê.
Ev jî hewceyê ji nû ve avakirina bingehên xebata hevpar, yekîtî û aramiya navxweyî dike. Digel vê yekê, divê têkiliyên herêmî û derve yên bi welatên cîran û biyanî re jî werin geş kirin. Ev erk û berpirsiyarî dibe ku hinekî kêm ji aliyê siyasî û serkirdeyên partiyên kurdî ve di çarçoveya xebata wan a siyasî ya dûr û dirêj de hatibe pîvandin.
Di vê navberê de, birêz Nêçîrvan Barzanî, bi têgihîştina wî ji vê atmosfêra nû ya derketiye holê û ji ber ku Serokatiya Herêma Kurdistanê sîwaneke kombûyî ya deng û rengên cihêreng e û parêzvanê mafên hemwelatiyan e li her cih û cografyayeke Kurdistanê.
Bi piştgiriya taybetmendiyên xwe yên xwezayî ku her dem bi aşitî û bihevrebûnê re bûye, ji ber xema wî ya ji bo aramî û debara hemwelatiyan, bi taybetî hemwelatiyên sînorên bajarê Silêmaniyê, daxwaza rakirina abloqeya li ser asmanê Silêmaniyê û balafirgeha wê xistiye bernameya xebata civîna hevpar a bi birêz Erdogan re.
Ev cure bername û siyaseta vekirina asmanê Tirkiyeyê, di dirêjahiya demê de, ji bilî ku takekesên kurd nêzî hev dike û sînorên di navbera bajar û niştecihan de dişkîne, di pêşerojê de dê bibe sedema xêr û xweşiyê ji bo ji nû ve zindîkirina bazarên Kurdistanê û xebata bazirganî ya hevpar; bi taybetî ku Silêmanî niha di rewşeke bi awayekî dijwar re derbas dibe.
Di dawiyê de, hemwelatî, ji bilî ku ji tirs û pevçûnên bêbingeh dûr dixin, ji aliyê madî û xebata bazirganî ve jî sûd werdigirin. Serokê Herêma Kurdistanê, bi karaktera xwe ya bilind û xwedî bandora efsûnî di qada siyaseta Herêma Kurdistanê de, di karwanê avadanî, yekîtî û hevpariyê de berdewam dibe.
Em bawer in ku hemû hêzên kurdî vê biryardariya Serokê Herêma Kurdistanê ji bo misogerkirina pêşerojeke baştir ji bo her takekesê kurdistanî bilind dinirxînin û li benda xebatên zêdetir jê dikin.