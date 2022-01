Endezyarê Bereyê Kurdistanî

Heger îro başûrê Kurdistanê azad e, heger îro kurd bi hebûna Kurdistana xwe serbilind in û bi awayekî azad li wir dijîn, bi saya projeya nemir Îdrîs Barzanî ya eniya neteweyî ye.

Bûbê Eser

Em baş dizanin û bi qasî ku me xwendiye em têgihiştine ku bê rol û erkên serok û rêberan di jiyana neteweyekî de çiqasî girîng e. Girîng e heger ew serok û rêber ji bona gelê xwe ji dil kar kiribe an bike. Berjewendiya gelê xwe di ser her tiştekî xwe re bigire, aha ew serok û rêberana dibin sembol û hebûna gelên xwe.

Ji roja ku Barzaniyan dest bi soreşa azadiya Kurdistanê kirine, her ji bona vê armancê kar û xebatên xwe kirine. Ji bona tevgera gelê kurd têk nere. Wan tim ji nava xwe serokek, rêberek derxistine da doza gelê kurd ya rewa bi rêve bibin, Heta roja îro her weha jî bûye û kirine.

Helbet mirov nikare rol û erkên wan miqaseyê hev bike, ji ber ku her yekî ji wan heta ku li jiyanê bûne hemî tevger, tekoşîn û berxwedanên wan ji bona azadiya Kurdistanê bûne.

Nemir Îdrîs Barzanî jî yek ji wan serok û rêberana bû ku heta sax bû, armanc û hedefa wî ew bû ku Kurdistanê ji bin nîrê dagirkeran azad bike û ji bona me kurdan Kurdistaneke azad û serbixwe li gor rêbaza Barzaniyê nemir ragihîne.

Di vê tekoşîna nemir Îdrîs Barzanî de karê herî mezin ku wî kiribû, li gor zanîn û têgihiştina xwe eniya Kurdistanê (Bereyê Kurdistanê) pêk anî bû. Mirov dikare bêje ku di jiyana Kurdan de ew cara ewil bû ku li başûrê Kurdistanê partî û hemî tevgerên başûrê Kurdistanê di bin sîwaneke neteweyî de, eniya Kurdistanî bi saya kar û xebatên nemir Îdrîs Barzanî hatibû ragihandin.

Ew kar û xebat pirojeya nemir Îdrîs Barzanî bû ku bi saya wê eniya neteweyî îro em li başurê Kurdistanê bûne xwediyê xwe û Kurdisaneke azad. Ev Kurdistana azad ku li ser û rêbaza Barzaniyê mezin, li gor hêz û qaweta pêşmêrge yên qehreman û ya herî girîng jî li gor projeya avakirina eniya neteweyî ya nemir Îdrîs Barzanê pêk hat.

Heger îro başûrê Kurdistanê azad e, heger îro kurd bi hebûna Kurdistana xwe serbilind in û bi awayekî azad li wir dijîn, bi saya projeya nemir Îdrîs Barzanî ya eniya neteweyî ye.

Loma Îdrîs Barzanî jî weke bavê xwe bi pêkanîna eniya neteweyî ku îro em bi saya wê xwedî dewleta xwe ne, xwe nemir kir. Helbet nemir ne tenê ev kar kiri bû. Di warê dan û stendinên dîplomatîk de jî gelek karên hêja kiri bû.

Nemir jî weke hemî serok û rêberên Barzaniyan li dû xwe çend kes û kesayetiyên hêja ango zarokên xwe yên perwerdekirî hişt û koça xwe kir. Her çiqasî ew ji nava me çû be jî, wan karên wî kiribûn, wan projeyên ku ji bona azadî û serxwebûna Kurdistanê danî bû, îro ketine jiyanê.

Em serbilind in ku wan projeyên wî yên ji bona serxwebûna kurdistanê danî bûn, îro bi destê zarokên wî yên ku wî perwerde kiribûn têne meşandin.

Ez bi rêzdarî nemir Îderîs Barzanî bi bîr tînim û dibêjim spas ji bona te nemir ku bi saya wê eniya ku te bi gelek zehmetî pêk anîbû, em li başûrê welatê xwe weke kurd niha azad dijîn.

Tu her nemir e û di dilê her kurdekî ku ji welatê xwe hez dike de dijî û tê her bijî jî. Rehet be nemir ew ala te hilgirtibû li erdê neket û ew ala azadî û serxwebûna Kurdistanê bi destên zarokên te tê meşandin.

Bila ruhê te şad be, ji ber ku tekoşîna te ya ji bona azadiya Kurdistanê dabû, gihişt armanca xwe û wê sibê ew ala ji bona kurdistaneke serbixwe li ser destên zarokên te yên tekoşer di nava alên cîhanê de bê bilind kirin.

Rehet be ey Îdrîsê nemir te karê xwe yên ji bona kurdan heta tu sax bû kir, lê gelo me jî li hember wan karên te erkên xwe anî cîh an na?

Bila ruhê te şad, mekanê te her ronî û tekoşîna te ji bona me kurdan bibe rehber, rê û rê nîşan, nemir Îderîs Barzanî…