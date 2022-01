Brîtanya tekez li ser piştgîrîkirina Iraq û Herêma Kurdistanê dike

Serok Nêçîrvan Barzanî nameyek ji Serok Wezîrê Brîtanya Boris Johnson wergirt ku têda pêgiriya welatê xwe ya bi aramiya demdirêjê Iraq û Herêma Kurdistanê dûpat dike û serdana dawî ya birêz ya ji bo Londonê wekî derfeteke girîng ya ji bo guftûgokirina alîkariya di navbera her du aliyan da zanîn.

Li bersîva nameyeke birêz Serokê Herêma Kurdistanê da, Serok Wezîrê Brîtanya dinivîse: “Xweşhal bûm ku eylûla derbasbûyî li Londonê min mîhvandariya we kir, piştî wê sala 2015 min serdana Hewlêrê kiribû. Brîtanya hevbeşiya me gelek bilind dinirxîne û pêgirê aramî û asayîşa demdirêj ya Iraq û Herêma Kurdistana Iraqê dimîne.”

Serok Wezîr Johnson her wiha ji bo Serok Nêçîrvan Barzanî nivîsiye: Hevdîtina me derfeteke girîng bû ji bo kûrkirina peywendiya me ya nêzîk û guftûgokirina wan hevkariyên gelek girîngên ku dijî Da’îş me hene, her wiha ji bo danustandina bîr û ramanên di derbarê pirsên navçeyiyan ve.”

Li beşeke dinê nameyê da nivîsiye: “Bi bihîstina baştirbûna peywendiyên we yên li gel Hikûmeta Federal da gelek xweşhal bûm. Her wiha Brîtanya piştgîriyê li xwesta we ya birêz ya ji bo çaksaziya li rêzên Pêşmerge da dike.”