DYA: Ti fikra vekişîna ji Sûriyê nîne. Em bi Tirkiyê re hevahengiyê dikin!

Berpirsekî Amerîkî piştrast kir ku welatê wê ji ber berdewamiya metirsiya DAIŞê hizra vekişandina hêzên xwe ji Sûriyê nake û tekezî li ser giringiya bihêzkirina hevkariyê ligel Tirkiyê kir tevî ku di hin aliyên birêvebirina vî şerî de li hev nakin.

Cîgira Wezîra Derve ya Amerîkayê bi wekalet Victoria Nuland got: “Berî her tiştî ez dixwazim eşkere bikim ku Amerîka ji Sûriyê venakişe. DAIŞ hîn li gelek cihan çalak e û em û Tirkiye bi dehan sal in di şerê li dijî terorê de hevkar in.”

Nuland di hevpeyvînekê de ligel CNN Turkê ku piştî beşdarbûna wê di civînên mekanîzma stratejîk ya pêwendiyên Tirkiye û Amerîkayê de ku roja Yekşem û Duşema borî li Enqerê li dar ketibûn, hat weşandin, got: “Em bi taybetî di şerê li dijî DAIŞê de hevkarên bihêz bûn. ) Li ku derê bû.” Çi li Iraq û çi li Sûriyê divê ev yek bi Tirkiyê re berdewam bike.

Wê wiha berdewam kir: “Her çend em (Amerîka û Tirkiye) her dem li ser çawaniya birêvebirina vî şerî li hev nakin jî, ji her demê girîngtir e ku em hevkariya xwe xurt bikin.”

Noland bal kişand ser wê yekê ku “DAIŞ hîn li gelek deveran çalak e û bûyerên diltezîn pêk tîne. Em bûn şahidê êrîşa ku li (dêra St. Maria) ya Stenbolê pêk hat û bû sedema mirina kesekî û ev yek hat dîtin. Bi awayekî trajîk li dijî hêzên me yên li Urdunê êrîşek kirin.”

“Ji ber vê yekê em hewceyê hevdu ne,” wê got. Di civînên Mîkanîzma Stratejîk de ji mijarên ku me behsa wan kir, dubare xurtkirina hevkariyê di rûbirûbûna terorê de û danîna diyalogê li ser riya ku divê li Sûriyê were şopandin, ji ber ku her du alî li wir xwedî berjewendiyên girîng in, nemaze di şerê li dijî terorê de.

Nakokî di navbera Tirkiye û Amerîkayê de hene derbarê piştgiriya Washingtonê ji Yekîneyên Parastina Gel re, ku mezintirîn pêkhateya Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) e, ku ew wek hevalbendekî nêzîk di şerê li dijî DAIŞê de dibîne, di heman demê de ku Enqere wê yekê dibîne. Partiya Karkerên Kurdistanê. », ji aliyê Tirkiye, Amerîka û Ewropayê ve weke rêxistineke têrrorîst, li Sûriyê hatiye binavkirin.

Nakokî li ser vekişîna Amerîka ji Sûriyê zêde bûn piştî ku kovara Foreign Policy, li ser zarê çavkaniyên Wezareta Derve ya Amerîka û Pentagonê berî heftiyekê ragihandibû ku Koşka Spî li ser îhtimala vekişandina bi temamî ji Sûriyê lêkolînan dike.

Çavkaniyan gotin ku êdî rêveberiya Amerîka bi erkê xwe li Sûriyê mijûl nabe, û “bê pêwîst dibîne”, û niha gotûbêj di nav rêveberiyê de derbarê dema û çawaniya vekişîna hêzên xwe de tê kirin, tevî ku biryara dawî nehatiye dayîn. Piştre, Waşîngtonê hizrên derbarê vekişîna ji Sûriyê red kir.

