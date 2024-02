Nêçîrvan Barzanî: Bîranîna şehîdên 1ê Sibatê bikin bingeha yekrêziyê

Serokê Herêma Kurdistanê di peyama xwe de got: Bila em bîranîna şehîdan bikin bingeha pêkvejiyan, pêkvejiyan, hevpejirandin û bi hev re karkirin ji bo baştir xizmetkirina niha û paşeroja gel û welat.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro (Pêncşemî 1-2-2024) di peyamekê de ragihand, şehîdên 1ê Sibatê bi rêzdarî hatin bibîranîn.

“Bila em bîranîna wan şehîdan ku serkirde û kadroyên navdar ên YNK, PDK û partiyên din û gelê Kurdistanê bûn, ku bûne armanca tawaneke reş a terorîstan, bikin stûna yekrêzî û pêkvejiyanê.” Qebûlkirin û bi hev re karkirin ji bo baştir xizmeta niha û paşerojê ji gel û welat re.

Di 1ê Sibata 2004ê de, du teqînên xwekujî li baregeha sêyem ya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) û liqa duyem a Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) pêk hatin û di encamê de 103 kes hatin kuştin û 246 kes jî birîndar bûn.

Serok Barzanî got: “Silav li ser bîranîn û giyanê şehîdên 1ê Sibatê û hemû şehîdên Kurdistanê be. Bila ruhê wan şad be û bîranînên wan hertim pîroz be. Silav û rêz ji bo malbatên wan.”

Rewrisma bîranina şehîdên 1ê Sibatê de, Nûnerê Serokê Herêma Kurdistanê, Dilşad Şahab ​​destegul danî ser bîrdariya şehîdên 1ê Sibatê.