Armancên serdana Nêçîrvan Barzanî bo Tehranê çi ne?

Serdana Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bo paytexta Îranê Tehranê di astên curbicur de giringiyê dide hev, çavkaniyeke siyasî eşkere dike ku armanca wê serdanê bi paşxistina hilbijartinên herêmê û alîkariya Îranê ye. Siyasetmedarên Kurd ji bo kêmkirina zextên Bexdayê li ser herêmê diyar dikin ku armanca vê serdanê bidawîkirina gefên Îranê û aliyên dij-Hewlêrê ye.

Çavkaniyek agehdar ji al-Alam El-Cedîd re eşkere kir ku: “Serdana Barzanî dê gotûbêjan ligel berpirsên Îranê bike, ku dê derbarê hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê de bicive, ji ber ku serokê herêmê dê daxwazê ​​ji aliyên Îranî bike ku bandorê li ser aliyên Kurdistanî bike, ji bo ku hilbijartinên Herêma Kurdistanê bên paşxistin.Têkiliyên Tehranê aliyê wek Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê û Tevgera Goran re hene.

Çavkaniyê amaje bi wê yekê jî dike ku, Barzanî wek Serokê Herêma Kurdistanê dikare biryarek herêmî derbarê paşxistina hilbijartinên Kurdistanê derbixe, lê ev biryar dê biryareke hizbî be, ji ber ku wî postê Cîgirê Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê girtiye.

Herwesa Barzanî dê daxwazê ​​ji Tehranê jî bike ku bi berpirsên hêzên şîe re biaxive, daku fişarê li ser herêma Kurdistanê nehêle, bi taybet dadgeha federalî, û got: “Serdana Barzanî bo Îranê piştî bêhêvîya Amerîkayan hat, ku alîkarî nedan herêmê.”

Barzanî duh piştî nîvro giheşte Tehrana paytexta Îranê, li gor daxuyaniya Serokatiya Herêmê, biryar e Barzanî bi rayedarên payebilind ên Îranê re li ser riyên bihêzkirina pêwendiyên navbera Îran û Iraqê û Herêma Kurdistanê gotûbêj bike. Serdan li ser vexwandina fermî ya Komara Îslamî ya Îranê bû ku ji Cîgirê Serokê Herêma Kurdistanê, Wezîrê Navxwe yê Herêma Kurdistanê, Serokê Dîwana Serokatiya Herêma Kurdistanê û hejmarek ji rayedarên Herêma Kurdistanê pêk tê.

Herî dawî serdana Barzanî bo Tehranê du sal û 9 meh berê bû.

Ji aliyê xwe ve Siyasetmedarê Kurd Serdar Mistefa di hevpeyvînekê de ligel El-Alam El-Cedîd got: “Partiya Demokrat a Kurdistanê bi girîngiya Îranê ji bo çareserkirina gelek pirsgirêkên ku niha Herêma Kurdistanê tûşî wan bûye, dizane.”

Mistefa her wiha got: “Piştî alozî, nakokî, bombebarana Îranê ya li ser Hewlêrê û tohmetbarkirina rasterast bi hevkariya Îsraîl û Amerîkayê, giringtirîn armanca serdanê çaksazîkirina pêwendiyên di navbera Partiya Demokrata Kurdistanê û aliyê Îranê ye.”

Got jî: Pêngava din jî daxwaza Barzanî ye ji bo vegerandina piştevaniya Îranê bi rêya fişarê li ser hêzên siyasî yên Iraqê ji bo çareserkirina kêşeyên nakokî yên di navbera Bexda û Hewlêrê de, ku ya herî giring pirsa bûdce, mûçe, petrol û gazê ye. ”

Di wê baweriyê de ye ku ev serdan dê nîşana bidawîhatina gefên Îranê û çekdarên ser bi wê yên li ser navçeyê be, ji ber ku Barzanî pê dihese ku tevger û tevgerên fraksiyonan û hêzên çarçoveya hemahengiyê di destê Tehranê de ne. , ji ber vê yekê ew vê carê rasterast çû cem wan.”

Peywendiyên navbera Herêma Kurdistanê û Îranê di van salên dawî de dixweyê ku êmbûnek bebiçav çêbûye, bi taybetî piştî kuştina Fermandarê Hêza Qudsê Qasim Silêmanî di destpêka sala 2020an de.

Îran hertim di nava Herêma Kurdistanê de xwedî peywendiyên nêzîk û xwedî bandoreke mezin bû, heta wê radeyê ku di dema desthilatdariya Sedam Husên de ji bo Kurdan penageheke ewle bû û bi hezaran ji wan hembêz kir, ji wan Serokê Partiya Demokrat Mesûd Barzanî û malbata wî di salên 1980 de jî beşdarî çareserkirina gelek pirsgirêkên navbera PDKê YNKşê bûn.

Ji aliyê xwe ve, Serokê Ofîsa Herêma Kurdistanê Fewzî Herîrî di hevpeyvîneke ligel rojnameya El-Alem El-Cedîd de ragihand, serdana Barzanî bo Tehranê li ser vexwandina Serokatiya Îranê ji bo wî hatiye kirin.

Herîrî her wiha got, Îran welatekî cîran û dost e ku pêwendiyên me yên stratejîk pê re hene, lewma em dixwazin wan peywendiyan di asta herî bilind de, di hemû warên siyasî, ewlehî û aborî de vegerînin.

Navbirî amaje bi wê yekê jî dike ku: Herêma Kurdistanê ji destpêkê ve diyar bû ku dixwaze di kêşeya navbera Îran û Amerîkayê de weke aliyê navbeynkar bimîne û em ligel welatekî li dijî welatekî din nînin û pêwendiyên me yên baş ligel her du welatan hene. alîyan û ya herî baş ji bo me ew e ku kêşe bi dawî bibe, ji ber ku ev nakokî ne di berjewendîya me de ye û ne jî di berjewendîya welatên herêmê bi giştî de ye.”

Di van demên dawî de, peywendiyên her du aliyan aloz bûne, heta wê radeyê ku pasdarên Şoreşa Îranê bi îdiaya hebûna baregeha Mossad a Îsraîlî, gelek caran bajarê Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bombebaran kirin.

Bersiva Demokrat a wê demê tund bû û Îran bi wê yekê tohmetbar kir ku nikare rûbirûbûna Îsraîl û Amerîka bike û desthilata xwe li ser Herêma Kurdistanê bihêztir bike Hewlêr rojane, bi behaneya armanckirina berjewendiyên Amerîka.

Ji aliyê xwe ve endamê Partiya Demokrata Kurdistanê Dilşad Şaban di hevpeyvînekê de ligel El-Alam El-Cedîd tekez kir ku, Îran welatekî girîng e û em dixwazin peywendiyên nû li gel wê vekin û rûpela xwe bizivirînin. pirsgirêk û nakokiyên di van demên dawî de derketine.”

Şaban her wiha got: “Ti kes hêza Îranê û bandora wê li ser qada Iraqê înkar nake, lewra ev serdan dê ji bo çareserkirina pirsgirêkên aloz ên di navbera Bexda û Hewlêrê de, ji wan qeyrana bûdce, mûçe, dosyeya petrolê, were bikaranîn. , û yên din.”

Got jî: “Di dema dawî de fişarên mezin ji alîyê hêzên sîyasî yên Îraqî ve hat dîtin û kerta dadwerîyê ji bo sînordarkirina herêmê hat bikar anîn, lê em hêvîdar in ku ev mesele bi lez bi dawî bibe û kêşe û arîşeyên li gel Bexdayê bi rêya çareser kirinê. serî li destûra bingehîn didin.”

Hêjayî gotinê ye ku di heyama du salên borî de Dadgeha Bilind a Federalî gelek biryar derxistibûn ku di berjewendiya hikûmeta federal de bûn, lê ji aliyê Partiya Demokrata Kurdistanê ve wek “li dijî wê siyasetê” dihatin dîtin.

Çavkanî:Al-aalem Al-jadeed

Werger : Rojevakurd