Piştî erdhejên ku di 6ê sibatê da li Mereşê çêbûn û bandora xwe li 11 parêzgehan kirîbû, metirsiya erdhejê li Tirkiye û bakurê Kurdistanê gelek zêde bûye. bajarek ku metirsiyek mezin li ser heye Colemêrge ku gelek caran pispor hişyariya erdhejê didin. Hat diyarkirin ku di dîroka herêma Colemêrgê de gelek erdhejên mezin rû dane.

Di Nexşeya Xetereya Erdhejê ya Tirkiyeyê de Colemêrg jî di nav parêzgehên li ser herêmên erdhejê de cih digire. Niştecihbûna Geverê û derdora wê di nav devera şikestî ya Geverê-Şemzînanê de ye, ku yek ji valahiya erdhejê ya girîng e ku dikare erdhejên mezin çêbike. Nêzîkî herêma şikestî ya Geverê-Şemzînanê, xeleka Başkale, kembera lêdanê ya Bedlîs-Zagrosê û herêma qeşaya Salmasê (Îran) ye.

Li gorî rapora Odeya Endezyarên Jeolojiyê ya ya di 4’ê Gulana 2021’an de ya li ser “Serhejmaya Colemêrgê” hate ragihandin, navenda bajarê Colemêrgê, navenda navçeya Şemzînanê û 45 bajarok an gundên girêdayî Colemêrgê rasterast li qada aloz de ne. Di raporê de her wiha tê bîra me ku navenda bajarê Colemêrgê û gelek gundan di serdema dîrokî de bi erdhejên mezin re rû bi rû mane.

Pispor li bendê ne ku li Colemêrgê erdhejeke 7 û zêdetir be. Pispor her wiha diyar kirin ku li Colemêrgê divê bilindahiya xaniyan ji 4 tebeqan derbas nebeLi mixabin xaniyên bilind hatine avakirin .